SURF 2026: Mở hướng đi mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng

Ngày 18/8, Vòng Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng – SURF 2026 diễn ra với sự tham gia của 20 dự án tiêu biểu.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng – SURF 2026, nhằm tìm kiếm những ý tưởng, mô hình kinh doanh giàu tiềm năng và tạo cơ hội để các dự án kết nối với chuyên gia, nhà đầu tư và tổ chức hỗ trợ trong nước, quốc tế.

20 dự án xuất sắc bước vào vòng tranh tài quyết định

SURF 2026 lần đầu tiên được tổ chức theo hai bảng thi độc lập: Bảng Doanh nghiệp và Bảng Sinh viên. Từ hơn 150 hồ sơ đăng ký, Ban Tổ chức đã chọn 35 dự án Bảng Doanh nghiệp và 32 dự án Bảng Sinh viên vào Vòng Sơ loại. Sau quá trình đánh giá, 20 dự án xuất sắc nhất đã lọt vào Vòng Chung kết, mỗi bảng 10 dự án.

Trước vòng chung kết, các đội thi được tham gia chương trình huấn luyện do Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng phối hợp Công ty Cổ phần BambuUP tổ chức, giúp hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh và kỹ năng trình bày, phản biện.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng cho rằng, giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở danh hiệu hay giải thưởng, mà quan trọng hơn là những bước tiến thực tế mà các dự án đạt được sau cuộc thi. Vòng Chung kết là cơ hội để các đội nhận phản biện thẳng thắn, góp ý chiến lược từ chuyên gia, ban giám khảo và nhà đầu tư, từ đó tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và định hướng thị trường.

Tại Bảng Doanh nghiệp, 10 dự án tranh tài gồm: Mamibabi, Fihub, Mechiva, Bà Ba Hội, Hệ thống nuôi tôm thông minh VN3T, Nano Đồng AGOIN, DiFlow, Solid Sky, Circular – Xử lý rác thải tuần hoàn và SeLingo – Nền tảng học tiếng Anh trực quan với AI. Trong đó có 7 dự án đến từ Đà Nẵng, các dự án còn lại đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Pháp.

Bảng Sinh viên có 10 dự án: DIA+, GlucoScent, Vietnam Heritage Visit, Terra Sentinel, Hanora, DocuMind, Kính thực tế ảo tăng cường hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính, VSign, EVIRA và Dự án cao lá lốt.

Các dự án trình bày tại Vòng Chung kết cuộc thi SURF 2026. Ảnh XM.

Sự đa dạng của 20 dự án cho thấy bức tranh phong phú của hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng, trải rộng từ trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, giáo dục số, du lịch thông minh đến nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ môi trường, IoT và các giải pháp phục vụ đời sống.

Công nghệ gắn với bài toán thực tiễn và phát triển bền vững

Điểm nổi bật tại SURF 2026 là các dự án không chỉ tập trung vào yếu tố công nghệ mà ngày càng hướng mạnh đến khả năng giải quyết vấn đề cụ thể của thị trường và cộng đồng. Ở Bảng Doanh nghiệp, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ để tạo ra sản phẩm, dịch vụ có khả năng thương mại hóa, từ AI trong giáo dục, giải pháp tài chính số, nuôi trồng thủy sản thông minh đến xử lý rác thải theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Các dự án sinh viên mang góc nhìn trẻ trung và cách tiếp cận mới đối với vấn đề đời sống. Việc đưa sinh viên vào cùng sân chơi với chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư giúp các bạn kiểm chứng ý tưởng, nhận diện điểm cần hoàn thiện và từng bước chuyển hóa sáng kiến thành sản phẩm có giá trị thực tiễn.

Trong khuôn khổ SURF 2026, Chung kết toàn quốc cuộc thi CYE Junior VietNam 2026 - "Nhà Kiến tạo trẻ" cũng đã diễn ra. Ảnh XM.

Các dự án được đánh giá theo hệ thống tiêu chí toàn diện, tập trung vào sự cần thiết và mức độ ứng dụng thực tế, tính khả thi và tiềm năng phát triển; mức độ mới, độc đáo và sáng tạo; khả năng xây dựng mô hình kinh doanh, phát triển thị trường và huy động nguồn lực. Năng lực đội ngũ, chiến lược truyền thông – marketing và khả năng tiếp cận thị trường cũng được xem xét kỹ.

Từ hành trình tại SURF 2026, các dự án đạt giải, sẽ có thêm cơ hội tiếp cận cơ chế, chính sách hỗ trợ của thành phố dành cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tham gia chương trình ươm tạo, tăng tốc, tư vấn chuyên sâu và kết nối với chuyên gia, nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Đối với các dự án sinh viên, thành phố tiếp tục thúc đẩy mô hình hợp tác “Thành phố – Nhà trường – Doanh nghiệp”, tạo môi trường để thế hệ trẻ học hỏi, trải nghiệm và phát triển ý tưởng, hướng tới hình thành lực lượng doanh nhân trẻ.