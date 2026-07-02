Vì sao Đà Nẵng chưa thể tăng trưởng 2 con số theo yêu cầu của Trung ương?

Ngày 2/7, ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê TP Đà Nẵng, cho biết kinh tế Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, bất chấp những khó khăn và thách thức.

Theo đó, ước tính tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm đạt 9,52% so với cùng kỳ, thuộc nhóm tăng trưởng cao trên cả nước; nền kinh tế thành phố đang phục hồi và phát triển đồng đều và xu hướng tăng trưởng được cải thiện trong Quý II/2026.

"Quý I tăng 9,28% và quý II tăng 9,72%, cho thấy xu hướng phục hồi rõ rệt. Trong đó, dịch vụ tiếp tục là động lực chủ yếu với giá trị tăng thêm (VA) đạt hơn 9,3%, đóng góp gần 55% trong cơ cấu GRDP của địa phương. Bên cạnh đó, công nghiệp và xây dựng tăng mạnh nhất, đạt hơn 11,7%, chiếm tỷ trọng hơn 25% trong cơ cấu GRDP, phản ánh sự phục hồi của sản xuất và xây dựng”, ông Vũ nhấn mạnh.

Theo Thống kê TP Đà Nẵng, quy mô nền kinh tế của TP Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2026 theo giá hiện hành đạt 171.267 tỷ đồng, tăng thêm 21.029 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, dịch vụ tăng thêm 11.495 tỷ đồng, công nghiệp và xây dựng tăng 5.925 tỷ đồng, nông lâm - thủy sản tăng 1.145 tỷ đồng.

Đặc biệt, cơ cấu kinh tế Đà Nẵng tiếp tục duy trì đặc trưng của đô thị dịch vụ. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2026 có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng từ 25,44% lên 25,78%, trong khi dịch vụ giảm nhẹ từ 54,97% xuống 54,93%.

Xét trong tương quan cả nước, Đà Nẵng xếp 13/34 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng GRDP và đứng đầu trong 6 tỉnh thành khu vực Nam Trung Bộ, xếp thứ 4/7 thành phố trực thuộc Trung ương, và xếp thứ 11/34 về quy mô nền kinh tế, đóng góp gần 2,6% GDP cả nước.

Theo Trưởng Thống kê Đà Nẵng: “Kết quả 6 tháng đầu năm 2026 chưa tăng trưởng được 2 con số theo yêu cầu của Trung ương. Nguyên do bởi 6 tháng đầu năm tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhiều nguyên nhân khác nhưng đây cũng là kết quả khả quan. Với thứ hạng này cho thấy Đà Nẵng không chỉ duy trì mức tăng trưởng ở mức cao mà còn tiếp tục mở rộng quy mô kinh tế, khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ của khu vực miền Trung. Kết quả này cũng thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị TP".

Cũng theo ông Vũ, để phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và tạo động lực tăng trưởng cho những tháng cuối năm, Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tháo gỡ khó khăn về vốn; đẩy mạnh ứng dụng KHCN, nâng cao năng suất lao động; tăng cường xúc tiến thương mại; quảng bá du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú của du khách…