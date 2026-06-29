Đà Nẵng chốt khung tăng giảm hệ số điều chỉnh giá đất

Chiều 29/6, tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Đà Nẵng, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường trên địa bàn TP.

Theo tờ trình gửi kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng cho rằng việc ban hành Nghị quyết quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường trên địa bàn TP Đà Nẵng là cần thiết, để thực hiện Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Việc ban hành nghị quyết nhằm hạn chế việc phải thường xuyên điều chỉnh Bảng giá đất khi thị trường biến động nhỏ hoặc đột biến mạnh, đảm bảo quản lý nhà nước về giá đất chặt chẽ, minh bạch và phù hợp thực tiễn.

Theo đó, UBND TP đề xuất mức tối đa và tối thiểu đối với hai nhóm hệ số điều chỉnh, cụ thể như sau:

Quang cảnh Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Đà Nẵng diễn ra chiều 29/6. Ảnh: Xuân Mai.

Đối với địa bàn Đà Nẵng cũ, các khu vực như: An Hải - Sơn Trà, Hòa Cường - Hải Châu, An Khê - Thanh Khê, Hòa Khánh - Liên Chiểu - Hải Vân, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ - Hòa Xuân, Hòa Vang - Bà Nà - Hòa Tiến… (có mức hệ số biến động từ 0,8-7,8) được điều chỉnh biến động với mức tối thiểu giảm 20% và mức tối đa tăng 20% so với hệ số cao nhất so với bảng giá đất

Đối với địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ (sau hợp nhất), phân theo 5 khu vực ( từ I-V) (có mức hệ số biến động từ 0,8-3,18), mức tối thiểu giảm 20% và mức tối đa tăng 20% so với hệ số điều chỉnh hiện hành.

Các mức này được xây dựng trên cơ sở khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp, các sở ngành, địa phương và thẩm định của Hội đồng thẩm định bảng giá đất. Sau khi được HĐND thông qua, Nghị quyết sẽ là cơ sở để sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất theo Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND ngày 29/5/2026.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc quy định khung sàn - trần hệ số điều chỉnh giúp ổn định thị trường bất động sản, giảm tần suất điều chỉnh bảng giá đất, đồng thời tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho công tác thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và quản lý giá đất trên địa bàn thành phố sau hợp nhất; đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.