Toàn cảnh cao tốc Hòa Liên - Túy Loan trước ngày thông xe kỹ thuật

Hồ Xuân Mai
Dài 11,5 km, đi qua địa phận TP Đà Nẵng, cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có tổng đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn thi công nước rút để thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 19/8.

Clip: Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan trước ngày thông xe kỹ thuật.
vt_cao toc 16.png
Dự án cao tốc Hoà Liên - Túy Loan dài 11,5 km, thuộc địa phận TP Đà Nẵng, có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Đây cũng là tuyến cao tốc huyết mạch, kết nối các tuyến cao tốc đã khai thác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
vt_cao toc 15.png
Dự án Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan được khởi công từ tháng 9/2023, tiến độ hoàn thành tuyến chính cao tốc đến tháng 8/2025, hoàn thành toàn bộ dự án tháng 11/2025.
vt_cao toc 8.png
Theo ghi nhận của phóng viên những ngày đầu tháng 8 trên công trường, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca liên tục, nỗ lực để thông xe kỹ thuật tuyến chính ngày 19/8.
vt_cao toc 13.png
Các hạng mục an toàn giao thông như dải phân cách, hệ thống chống chói, hộ lan... đang được lắp đặt đồng bộ.
vt_cao toc 14.png
Hiện máy móc, công nhân đang tập trung thảm nhựa gần 1 km mặt đường cuối cùng của tuyến chính, dự kiến sẽ hoàn tất trong tuần này.
vt_cao toc 10.png
Nhựa thảm xong đến đâu, các tổ thi công lắp biển báo, dải phân cách, lưới chống chói, hộ lan tôn sóng, sơn đường... đến đó.
vt_cao toc 7.png
Cùng với lắp đặt các thiết bị đảm bảo an toàn giao thông, những ngày này công nhân tập trung làm sạch mặt đường, đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông trên cao tốc.
vt_cao toc 6.png
Một số khu vực, công nhân đang khoan, lắp cọc tiêu hộ lan.
vt_cao toc 3.png
Những công đoạn cuối cùng.
vt_cao toc 21.png
Nút giao thông đường Hoàng Văn Thái được bố trí một lối ra vào trên cao tốc. Đây là một trong ba lối ra vào trên toàn tuyến dài hơn 11 km.
vt_cao toc 20.png
Tuyến đường gom dài hơn 20 km chạy song song cao tốc cũng đang được triển khai thi công. Đây là hạng mục quan trọng nhằm bảo đảm kết nối, phục vụ đi lại cho người dân khu vực trong quá trình khai thác tuyến chính.
vt_cao toc 2.png
Hệ thống biển báo trên cao, dưới đất đang được lắp đặt, hoàn thiện.
vt_cao toc 30.png
vt_cao toc 18.png
Theo đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án), đến nay sản lượng thực hiện tại dự án cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan đạt hơn 82% giá trị hợp đồng, riêng tuyến chính đã hoàn thành 98%.
vt_cao toc 23.png
Sau khi hoàn thành cả 2 làn xe, hạ tầng đồng bộ, toàn tuyến sẽ được đưa vào khai thác trong những ngày tới.

