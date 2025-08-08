Toàn cảnh cao tốc Hòa Liên - Túy Loan trước ngày thông xe kỹ thuật
Dài 11,5 km, đi qua địa phận TP Đà Nẵng, cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có tổng đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn thi công nước rút để thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 19/8.
