Khánh thành trường Hy Vọng dành cho trẻ mất cha mẹ vì COVID-19

Chiều 8/8, trường Hy Vọng khánh thành cơ sở mới tại Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, với sự tham dự của lãnh đạo TP Đà Nẵng, Tập đoàn FPT, cùng các tổ chức trong nước và quốc tế.

Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng, đặt tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng. Trường được thành lập nhằm chia sẻ yêu thương, nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch COVID-19. Đến nay, trường đã có hơn 300 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành và 13 dân tộc trên cả nước.

Trường Hy Vọng có tổng diện tích hơn 6.500 m2, gồm khu phòng học được thiết kế hiện đại và khu nội trú khép kín với đầy đủ tiện nghi, đảm bảo chất lượng sống và học tập cho học sinh. Bên cạnh đó, trường còn có các phòng chức năng dành cho thư viện, học robotics, âm nhạc, bếp bánh... giúp các em được học tập và thực hành, trải nghiệm đa dạng, phát huy năng lực của bản thân.

Dưới mái trường này, các em được sống trong tình yêu thương, được học tập trong môi trường chất lượng, với niềm tin các em sẽ trở thành những người tử tế, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: “Việc sáng lập Trường Hy Vọng là một nghĩa cử cao đẹp về truyền thống, tương thân, tương ái với mục tiêu và một triết lý của Đảng và Nhà nước ta - đó là không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Quảng tin tưởng với kinh nghiệm trong việc quản lý và đào tạo toàn diện của tập đoàn FPT, ngôi trường hy vọng sẽ mang đến cho các em một môi trường học tập, sống an toàn, tiện nghi để các em tự tin, trưởng thành và hạnh phúc.

Ngôi trường là mái nhà chung để các em thêm sức mạnh, viết tiếp câu chuyện tươi sáng trong một tương lai mới, để mai này khi các em lập thân, lập nghiệp, sống đẹp, sống có ích cho đất nước, gia đình và xã hội.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng sáng lập trường Hy Vọng chia sẻ niềm vui trong ngày khánh thành trường Hy Vọng đầy ý nghĩa.

Cùng chia sẻ triết lý giáo dục từ yêu thương, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng sáng lập trường Hy Vọng cho biết: “Hy Vọng là ngôi trường biến đau thương thành sức mạnh. Nỗi mất mát này sẽ còn mãi, không bao giờ đi qua. Nhưng thay vì sợ nó, hãy nhìn thẳng vào nó, chia sẻ cùng thầy cô, bạn bè, cùng nhau tìm cách vượt qua. Hãy trở thành những người dũng cảm nhất, vượt qua mọi khó khăn hôm nay và ngày mai, để trưởng thành, tử tế, tốt bụng và cống hiến nhiều nhất cho xã hội”.

Trong khuôn khổ lễ khánh thành trường, hàng trăm khách mời cùng học sinh trường Hy Vọng cùng nhau gửi gắm ước mơ qua hành động phóng máy may giấy lên bầu trời, với thông điệp giấc mơ của các em học sinh đang lớn lên từng ngày và hướng về một tương lai tươi sáng, rộng mở ở phía trước.

Quang cảnh lễ khánh thành Trường Hy Vọng dành cho trẻ mất cha mẹ trong đại dịch COVID-19 trên cả nước.

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, thời gian qua, Trường Hy Vọng đã nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp như: Đại học Y Phan Châu Trinh, Bệnh viện Tâm Trí, Tập đoàn Thiên Long, Quỹ Vì tầm vóc Việt (VSF), Tập đoàn Tân Long, Nestlé, Jomoo…

Mỗi học sinh mang một câu chuyện riêng, nhưng với sự yêu thương và dìu dắt của thầy cô, sự sẻ chia của bạn bè, các em đã cùng nhau trưởng thành, tự tin bước tiếp trên con đường tương lai. Tại đây, các em sống trong môi trường yêu thương nhưng kỷ luật: các em sống trong một đại gia đình, nơi bạn lớn dìu dắt bạn nhỏ, cùng nhau rèn nề nếp.

Để đáp lại tấm lòng của các nhà hảo tâm, trong năm học qua, học sinh Trường Hy Vọng đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, như: Huy chương Đồng tại cuộc thi quốc tế ICIA 2025 về đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, Giải Sáng tạo tại chung kết Robothon 2024 tổ chức tại Thái Lan, Giải Ba tại cuộc thi STEM Quốc gia – Green STEM 2025, 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT cùng nhiều giải thưởng khác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghệ thuật...