Đà Nẵng đón hơn 900 chuyến bay và trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

Sở VH-TT&DL Đà Nẵng vừa cho biết trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, Đà Nẵng đón 908 chuyến bay đến Đà Nẵng và khoảng 630 ngàn lượt khách.

Theo đó, tổng số chuyến bay quốc tế và nội địa đến Đà Nẵng ước đạt 908 chuyến (trung bình mỗi ngày 151 chuyến), tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đól, có 495 chuyến bay nội địa, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2025; và 413 chuyến quốc tế, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Với việc tổ chức chuỗi các sự kiện lớn chào năm mới đặc sắc, nhiều điểm nhấn độc đáo nổi bật và mới lạ, nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn cùng với thời tiết thuận lợi, nên lượng khách du lịch đến Đà Nẵng dịp Tết Dương lịch 2026 tăng mạnh, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, tổng lượng khách tham quan, du lịch ước đạt 630.000 lượt khách; trong đó khách quốc tế đạt 345.000 lượt, tăng 23% so với cùng kỳ; khách nội địa đạt 285.000 lượt, tăng 29% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.445 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Du khách xông đất Đà Nẵng trong ngày đầu năm 2026

Du khách đến Đà Nẵng tăng mạnh, góp phần nâng công suất phòng bình quân toàn thành phố trong dịp Tết Dương lịch 2026 ước đạt khoảng 70% (tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2025); trong đó, khối 4 - 5 sao và tương đương ước đạt 80%, một số khách sạn 4 - 5 sao tại khu vực ven biển và các khu du lịch trọng điểm đạt trên 90%; chủ yếu là khách quốc tế chiếm 70% - 80%.

Bên cạnh đó, công suất phòng khối cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở xuống ước đạt 50 - 60%, đối tượng khách chính vẫn là khách nội địa, khách quốc tế chiếm khoảng 20 -30%.