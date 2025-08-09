Sở NN&MT Đà Nẵng kiến nghị xử lý nước bẩn ứ đọng trên bãi biển du lịch sau phản ánh của VietTimes

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, sau khi VietTimes có thông tin, đơn vị đã kiểm tra thực tế tại các cửa xả ven biển phía Đông thành phố, kết quả kiểm tra ngày 31/7cho thấy không có nước thải chảy tràn qua các cửa xả tràn ra biển. Tuy nhiên, một số cửa xả có tình trạng nước ứ đọng chưa được san lấp kịp thời sau mưa (cửa xả SPS4, Mỹ An - Mỹ Khê, 1A/1) như tin bài VietTimes đã phản ánh.

Clip: Vũng nước bẩn tấn công bãi biển du lịch Đà Nẵng

Để khắc phục tình trạng nước ứ đọng và đảm bảo mỹ quan tại khu vực biển du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp xử lý nước tràn tại các cửa xả theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 198/UBND-SXD ngày 09/01/2024 (Kịp thời tổ chức san, gạt xử lý nước ứ đọng tại các cửa xả; không để ảnh hưởng đến người dân, du khách);

Giao Sở Du lịch (chỉ đạo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng), UBND các phường: Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, An Hải thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và báo cáo tình trạng nước chảy tràn ra biển và mùi hôi tại các cửa xả phía Đông thành phố và thông tin đến Sở Xây dựng để kịp thời xử lý.

Văn bản phản hồi thông tin "Loạt bãi biển đẹp ở Đà Nẵng xuất hiện vũng nước bẩn bốc mùi khó chịu" đăng trên VietTimes của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trước đó, VietTimes đã có bài viết “Loạt bãi biển đẹp ở Đà Nẵng xuất hiện vũng nước bẩn bốc mùi khó chịu” phản ánh tình trạng nước bẩn có diện tích lớn trước nhiều cống xả nước gây mất mỹ quan các bãi biển Đà Nẵng, nước còn bốc mùi khó chịu gây ảnh hưởng tới người dân và du khách tắm biển.