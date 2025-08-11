Đà Nẵng tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Chikungunya

Sáng 11/8, bà Trần Thanh Thuỷ, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo khẩn đến các cơ sở y tế trên địa bàn về phòng chống dịch bệnh Chikungunya. Đến thời điểm hiện tại, TP chưa nhận báo cáo phát hiện ca mắc.

Yêu cầu CDC giám sát chặt diễn biến dịch bệnh

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus Chikungunya gây ra, bệnh không lây trực tiếp từ người sang người mà lây truyền qua trung gian là muỗi Aedes (cùng loại muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết). Triệu chứng thường gặp bao gồm sốt cao, đau do dịch Chikungunya đang có xu hướng gia tăng.

“Tính đến thời điểm hiện tại, ngành y tế TP chưa nhận được báo cáo phát hiện ca mắc bệnh Chikungunya nào. Tuy nhiên, để đảm bảo kiểm soát phòng dịch, Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc Công văn số 5270/BYT-PB ngày 10/8/2025 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống bệnh Chikungunya”, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho hay.

Để chủ động kiểm soát, phòng chống dịch, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước, các địa phương giáp ranh để chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh phù hợp; phân tích, đánh giá, tham mưu Sở Y tế tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Chikungunya tại cửa khẩu, cộng đồng và cơ sở y tế trong trường hợp cần thiết...

Lực lượng y tế dự phòng phun thuốc diệt muỗi vằn, ngăn chặn bệnh Chikungunya.

Sở Y tế yêu cầu CDC tăng cường giám sát dịch ngay tại cửa khẩu, tăng cường giám sát và chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ về mặt chuyên môn Trung tâm Y tế các khu vực tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế và cộng đồng nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, đặc biệt tại những khu vực có người trở về từ vùng có dịch.

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, cần tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh về Bộ Y tế để chẩn đoán xác định kịp thời.

Bên cạnh đó, thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức điều tra, xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan, giám sát bệnh tại các khu vực cửa khẩu và tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; rà soát, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực phòng chống dịch bệnh, đảm bảo khả năng ứng phó kịp thời khi dịch xảy ra; chủ động thực hiện hoặc tham mưu Sở Y tế thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao...

Yêu cầu các cơ sở y tế sẵn sàng phương án ứng phó

Đối với các Trung tâm Y tế khu vực, bà Trần Thanh Thuỷ cho biết Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế và cộng đồng nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, đặc biệt tại những khu vực có người trở về từ vùng có dịch. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, cần tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán xác định kịp thời.

Đối với các cơ sở y tế, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, hướng dẫn điều trị, phác đồ điều trị; chuẩn bị các nguồn lực về nhân lực, thuốc, vật tư, sinh phẩm, khu vực điều trị để tổ chức tốt việc khám và điều trị bệnh nhân, khai thác tiền sử bệnh, khám và điều trị kịp thời...

Đặc biệt, khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, phải thông tin, phối hợp kịp thời với cơ quan y tế dự phòng các tuyến để điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý dịch bệnh tại cơ sở y tế; đồng thời thực hiện báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.