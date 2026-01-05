Thủ tướng tiếp chủ tịch tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất của Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc AFK Sistema đã làm việc với các doanh nghiệp của Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đề nghị tập đoàn đầu tư nhiều hơn nữa tại Việt Nam.

Ngày 5/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Vladimir Petrovich Evtushenkov, Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema (Nga).

AFK Sistema thành lập năm 1993 tại Moscow, Liên bang Nga; đầu tư tại Nga và ở nước ngoài trong các lĩnh vực: Viễn thông, dịch vụ số, công nghệ cao, thương mại điện tử, y tế, công nghiệp gỗ và xây dựng nhà gỗ, nông nghiệp, dược phẩm, dịch vụ lưu trú... Mục tiêu của tập đoàn trong tương lai trở thành quỹ đầu tư công nghệ cao hàng đầu thế giới.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov, Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Liên bang Nga. Ảnh: VGP.

Thủ tướng đánh giá cao việc Tập đoàn đã phát triển nhanh chóng và đã kịp thời làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời đề nghị tập đoàn đầu tư nhiều hơn nữa tại Việt Nam. Thủ tướng hy vọng các doanh nghiệp hai nước hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa để góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao.

Theo Thủ tướng, Chính phủ ủng hộ các doanh nghiệp hai nước thiết lập quan hệ trực tiếp, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác mà Nga có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu lớn như: Xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an ninh mạng, dược phẩm, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, viễn thông, phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các dự án khai thác không gian ngầm, không gian vũ trụ, trong đó có việc phát triển tàu điện ngầm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác du lịch.

Nhân dịp này, Thủ tướng cho biết Việt Nam chuẩn bị triển khai cơ chế một cửa đầu tư quốc gia. Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan của Việt Nam hỗ trợ tập đoàn trong triển khai các hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư tại Việt Nam.

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian tiếp, ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov cho biết AFK Sistema là tập đoàn tư nhân lớn nhất của Liên bang Nga với khoảng 300 nghìn nhân viên.

Ông Yevtushenkov khẳng định Tập đoàn chủ trương đẩy mạnh thiết lập quan hệ đối tác, đầu tư với các nước Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam luôn là một địa chỉ và đối tác tin cậy. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt giữa hai nước, ông Yevtushenkov đánh giá cao tiềm năng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam và khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với phía Việt Nam trong các lĩnh vực mà Thủ tướng đã chỉ đạo. Tập đoàn sẵn sàng chuyển giao công nghệ, đào tạo bài bản nhân sự cho phía Việt Nam để mang lại hiệu quả và lợi ích lâu dài cho cả hai bên.