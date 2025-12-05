Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng lên kế hoạch đồng hành đào tạo hơn 10.000 CEO

Đó là mục tiêu của Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng đưa ra cho nhiệm kỳ 2025-2028 vừa được ông Mai Minh Vương, Phó Chủ tịch Hội chia sẻ.

Vai trò tạo không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Chiều 5/12, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về chương trình Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội và Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2028.

Chia sẻ hành trình phát triển của Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, ông Lê Trí Hải, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng cho biết sau 25 năm hình thành và phát triển, Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng đã xây dựng Hội trở thành tổ chức đoàn kết, vững mạnh, tạo nền tảng cho doanh nghiệp trên địa bàn phát triển.

“Với hơn 800 hội viên, Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng đã tổ chức được nhiều hoạt động đồng hành cùng chính quyền, tạo ra những chính sách thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp tại Đà Nẵng, nhất là các hoạt động đối thoại chính sách liên quan đến Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị Quyết 68-NQ/TW của Trung ương. Với đóng góp đó, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất”, ông Lê Trí Hải chia sẻ.

Cũng theo ông Hải, trong nhiệm kỳ mới Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng sẽ tiếp tục vai trò của mình trong hỗ trợ khởi nghiệp, tạo không gian mới, giúp các hộ kinh doanh cá thể phát triển kinh tế. Nhất là đẩy mạnh phong trào doanh nhân trẻ phía Nam Đà Nẵng.

Quang cảnh Diễn đàn “Khai thác sức mạnh đầu tư của Hoa Kỳ vào miền Trung - Việt Nam” do Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng và Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại miền Trung (AmCham miền Trung) tổ chức vào tháng 6/2025.

Đặc biệt, Hội sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp lớn gồm: hỗ trợ xúc tiến giao thương kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp đi ra các tỉnh thành khác và quốc tế; quảng bá thương hiệu hội viên lên hệ thống truyền thông để thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng.

“Sau hợp nhất với Quảng Nam, dư địa phát triển của Đà Nẵng rất lớn, nhất là bộ phận doanh nghiệp phía Nam. Trong nhiệm kỳ mới này, Hội sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đối thoại chính sách; tổ chức các hoạt khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Chúng tôi cam kết sẽ xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trẻ cống hiến và nhận trọng trách dẫn dắt, kiến tạo mà Đảng và Nhà nước giao phó”, ông Hải nhấn mạnh.

Đến 2028 sẽ đào tạo 10.000 CEO trong giới trẻ

Cũng tại họp báo, ông Mai Minh Vương, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng cho biết Đại hội VIII Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2028 là dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa định vị tầm nhìn và chiến lược phát triển của Hội trong bối cảnh kinh tế tư nhân tiếp tục được xác định là một trong những động lực chủ yếu của nền kinh tế quốc gia; đồng thời dư địa mới sau sáp nhập Đà Nẵng - Quảng Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu hội sẽ đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2025, cũng như xây dựng chương trình, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2028.

Theo đó, Hội sẽ tập trung triển khai các giải pháp xây dựng, phát triển Hội ngày càng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của thành phố. Trong đó, sẽ tập trung mở rộng hoạt động, thu hút thêm hội viên và phát triển hoạt động khu vực phía Nam Đà Nẵng sau sáp nhập với Quảng Nam.

Mục tiêu đến 2028, Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng sẽ có hơn 1.500 hội viên, tiếp tục vai trò tiên phong trong các hoạt động doanh nghiệp không chỉ trong hội viên mà cả bên ngoài Hội.

Các diễn giả đối thoại chính sách tại Diễn đàn "Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ: Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt" do Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức vào tháng 10/2023.

“Trong nhiệm kỳ mới này, bên cạnh các chương trình đối thoại chính sách; tổ chức các hoạt khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Hội sẽ triển khai chương trình đồng hành cùng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đào tạo 10.000 CEO cho giới trẻ, hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể trong tiến trình doanh nghiệp hoá phù hợp với yêu cầu của pháp luật và nhu cầu phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, Hội sẽ đồng hành với Trung ương Hội, Chính phủ để tạo ra các doanh nghiệp lớn mang tính dẫn dắt”, ông Mai Minh Vương choa sẻ.

Cũng theo ông Vương, trong nhiệm kỳ mới Hội sẽ tập trung hành động để thúc đẩy thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TWcủa Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn, bởi đây là nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp cả nước, nhất là đối với hội viên Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng.

“Với phương châm “Đồng hành - Đồng lòng - Đồng kiến tạo”, Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 – 2028, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng khẳng định quyết tâm của đội ngũ Doanh nhân trẻ Đà Nẵng trong việc tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, hợp lực và sáng tạo; đồng thời kiến tạo những giá trị mới, bền vững cho doanh nghiệp, cho cộng đồng và góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố và đất nước”, ông Vương nhấn mạnh.