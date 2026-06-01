Vốn FDI đổ vào thành phố miền Trung cao gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2025

Trong tháng 5/2026, dòng vốn FDI vào Đà Nẵng đạt hơn 75 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ, góp phần củng cố tín hiệu phục hồi và tăng trưởng trong thu hút đầu tư của địa phương.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư.

Theo đó, trong tháng 5/2026, Đà Nẵng cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 599 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 5.708 tỷ đồng, tăng 18,1% về số doanh nghiệp và tăng 166,75% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế từ đầu năm đến 20/5, Đà Nẵng cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.165 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 16.188 tỷ đồng, tăng 40,4% về số doanh nghiệp và tăng 88% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, số doanh nghiệp hoạt động trở lại đạt 1.426 doanh nghiệp, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2025; nâng tổng số doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đang hoạt động là 62.206 đơn vị.

Về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), từ ngày 21/4 - 20/5, Đà Nẵng thu hút được 75,4 triệu USD, cao gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 10 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký 73 triệu USD và 3 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 2,3 triệu USD.

Lũy kế đến từ đầu năm 2026 đến 20/5/2026, Đà Nẵng có 1.123 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 10,9 tỷ USD; đối với đầu tư trong nước, thu hút được 198,6 tỷ đồng thông qua 4 lượt điều chỉnh tăng vốn dự án, nâng số số dự án đầu tư trong nước lên 2.057 dự án/tổng vốn đăng ký hơn 817.229 tỷ đồng.