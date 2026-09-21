Đà Nẵng hình thành bản đồ số cho 100% hộ kinh doanh

Tính đến 21/9, toàn TP Đà Nẵng có 124.000 (100%) hộ kinh doanh được cắm cờ trên bản đồ hộ kinh doanh số, hơn 5.000 hộ kinh doanh được hỗ trợ tạo website.

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng, cho biết từ 14/9 - 18/9, toàn TP có thêm hơn 34.000 hộ được hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh chuyển đổi số, tăng gấp 2,1 lần so với thời điểm 28/8. Số hộ được hỗ trợ giải pháp số tăng thêm hơn 15.600 hộ, gấp hơn 4 lần so với cuối tháng 8/2026.

Luỹ kế đến cuối tháng 9/2026, TP Đà Nẵng đã tiếp cận gần 66.000 cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ (đạt 60,59% tổng số hơn 108.000 hộ thuộc phạm vi chương trình); hỗ trợ giải pháp chuyển đổi số cho 20.500 hộ và đã có 124.000 (100%) hộ kinh doanh đã cắm cờ trên bản đồ hộ kinh doanh số. Trong số các đơn vị đồng hành, ví MOMO hỗ trợ nhiều nhất với 11.001 hộ; tiếp đến là Techcombank (2.980 hộ), Sapo (2.370 hộ), KiotViet (1.590 hộ) và EFFECT (1.498 hộ).

Về tiến độ tại cơ sở, đã có 85/93 xã, phường (91,4%) đã ban hành kế hoạch hoặc tổ chức triển khai thực tế. Trong đó, 34 xã, phường đã tổ chức hội nghị, tập huấn và hỗ trợ tại địa bàn (tăng 8 địa phương so với cuối tháng 8). Còn 51 xã, phường mới dừng ở việc ban hành kế hoạch và 8 xã, phường chưa ban hành kế hoạch (gồm Gò Nổi, Đắc Pring, Tân Hiệp, Trà Linh, Trà Tập, Trà Đốc, Trà Tân, Tam Mỹ).

Cũng theo ông Thạch, công tác xây dựng bản đồ hộ kinh doanh số đã có bước tăng tốc rõ rệt trong tháng 9, chuyển dần từ tuyên truyền, tập huấn sang hỗ trợ trực tiếp và tạo sản phẩm đầu ra cụ thể. Tuy nhiên, khoảng cách giữa số hộ đã tiếp cận và số hộ thực sự được hỗ trợ giải pháp còn lớn (còn hơn 45.300 hộ đã tiếp cận nhưng chưa được hỗ trợ). Tiến độ giữa các địa phương và doanh nghiệp đồng hành còn chưa đồng đều.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở đề nghị các xã, phường chưa triển khai khẩn trương hoàn thành kế hoạch trước 25/9 và tổ chức hỗ trợ thực tế trước 30/9. Bên cạnh đó, các địa phương đã triển khai cần chuyển trọng tâm sang hỗ trợ trực tiếp hai nhóm đối tượng: hộ chưa được tiếp cận và hộ đã tiếp cận nhưng chưa được hỗ trợ giải pháp; đồng thời phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng, đoàn thể và lực lượng cơ sở để đến từng hộ kinh doanh tư vấn, cài đặt và hướng dẫn sử dụng các giải pháp đơn giản, thiết thực.

Theo mục tiêu đặt ra trong kế hoạch xây dựng bản đồ hộ kinh số, Sở KH&CN TP Đà Nẵng phấn đấu có 90% cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố được tiếp cận, tham gia khảo sát được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ tiếp cận, trải nghiệm các nền tảng số, công cụ số phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế (phần mềm quản lý bán hàng, tài khoản không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử, chữ ký số, …); góp phần vào chỉ tiêu, tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 10 lần GRDP TP, thương mại điện tử trong tổng buôn bán lẻ hàng hóa là 10%...

Đặc biệt, hoàn thành việc khảo sát, đánh giá mức độ chuyển đổi số của cửa hàng, hộ kinh doanh thông qua hệ thống trực tuyến do Bộ KH&CN cung cấp, bảo đảm thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, phục vụ công tác tổng hợp, phân tích; hình thành cơ sở dữ liệu về chuyển đổi số của khu vực kinh doanh bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố, phục vụ công tác quản lý, điều hành, hoạch định và triển khai các chính sách hỗ trợ tiếp theo; khuyến khích và hỗ trợ các cửa hàng, hộ kinh doanh có nhu cầu đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và các dịch vụ số đi kèm nhằm từng bước hình thành thương hiệu số và hiện diện trực tuyến…