Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ ở nhiều đơn vị thấp hơn mức bình quân, Chủ tịch TP Đà Nẵng ra chỉ đạo

Giai đoạn 1/8-31/8/2026, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn tại một số cơ quan thấp hơn mức bình quân của TP (51%), như Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng và Sở Công Thương cùng ở mức 50%.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký công văn số giao các Phó Chủ tịch UBND TP trực tiếp làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương có tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn cao; đồng thời đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ do UBND TP và lãnh đạo UBND TP giao.

Theo công văn, thời gian qua các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu đã cơ bản triển khai nhiệm vụ được giao, cập nhật tiến độ trên phần mềm theo dõi công việc. So với tháng 7/2026, một số đơn vị đã giảm nhiệm vụ quá hạn và nâng tỷ lệ hoàn thành đúng hạn. Tuy nhiên, vẫn còn đơn vị để tồn đọng nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Cụ thể, giai đoạn 1/8 - 31/8/2026, một số cơ quan có tỷ lệ hoàn thành đúng hạn thấp hơn mức bình quân của thành phố (51%), điển hình như Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng (50%), Sở Công Thương (50%)… Từ 1/7/2025 đến 31/8/2026, một số đơn vị có tỷ lệ hoàn thành đúng hạn thấp hơn mức bình quân thành phố (75%), trong đó UBND phường Liên Chiểu (74,5%), Sở Tư pháp (73,7%), UBND xã Phước Thành (73,5%)…

Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương rà soát các nhiệm vụ chưa hoàn thành; xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm 31 nhiệm vụ quá hạn (gồm 18 nhiệm vụ theo Công văn số 8515/UBND-NC ngày 24/8/2026 và 13 nhiệm vụ phát sinh trong tháng 8/2026), báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 30/9/2026. Mục tiêu là chấm dứt tình trạng không thực hiện hoặc thực hiện quá hạn nhiệm vụ được giao trong tháng 9/2026.

Các đơn vị được giao nhiều nhiệm vụ phải có giải pháp nâng tỷ lệ hoàn thành đúng hạn. Đồng thời thực hiện nghiêm Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ; cập nhật thường xuyên kết quả lên Hệ thống theo dõi nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND TP thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết nhiệm vụ để phục vụ đánh giá cán bộ theo tháng, quý, năm. Văn phòng UBND TP tiếp tục theo dõi, tổng hợp, báo cáo các đơn vị có nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc hoàn thành quá hạn; kiểm soát chặt chất lượng thực hiện; gắn sao đối với nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; không xác nhận hoàn thành nếu cập nhật kết quả chưa đúng, chưa đầy đủ.

Các Phó Chủ tịch UBND TP theo phân công nhiệm vụ trực tiếp làm việc với các đơn vị có tỷ lệ quá hạn cao theo giai đoạn và theo tháng, kiên quyết xử lý, chấm dứt tình trạng chậm, muộn hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao.