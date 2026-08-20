Những công nghệ nào được trình diễn tại HORECFEX Vietnam 2026?

HORECFEX Vietnam 2026 giới thiệu loạt công nghệ ánh sáng, kính thông minh, thực tế ảo, AI và robot được ứng dụng trong vận hành khách sạn, nhà hàng và du lịch.

Từ công nghệ ánh sáng, không gian số và kính thông minh

Sáng 20/8, HORECFEX Vietnam 2026 chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng với hơn 3.000 khách tham dự. Bên cạnh gần 100 gian hàng, điểm nhấn của sự kiện là loạt công nghệ mới và giải pháp trí tuệ nhân tạo được đưa vào trải nghiệm thực tế, phục vụ trực tiếp ngành khách sạn – nhà hàng – du lịch.

Khác với HORECFEX Vietnam 2025, HORECFEX Vietnam 2026 mang đến loạt sản phẩm công nghệ ánh sáng và không gian số như: Projection Mapping, Laser Mapping, LED Mapping và LED Dancing được kết hợp trong các kịch bản trình diễn đa lớp.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trải nghiệm với kính thông minh Rokid tại HORECFEX Vietnam 2026. Ảnh XM.

Thay vì giới hạn trên màn hình phẳng, hình ảnh được chiếu trực tiếp lên tường, mặt tiền kiến trúc và sân khấu, biến không gian cố định thành câu chuyện thị giác linh hoạt. Đối với khách sạn và lĩnh vực MICE, công nghệ này cho phép “thiết kế lại” ballroom hay mặt tiền resort chỉ bằng lớp nội dung số, phù hợp với nhiều loại sự kiện khác nhau mà không cần thay đổi kiến trúc.

Kính thông minh Rokid cho phép ghi hình rảnh tay, hiển thị phụ đề, chuyển giọng nói thành văn bản và phiên dịch đa ngôn ngữ theo thời gian thực, đồng thời kết nối với các nền tảng AI như GPT hay Gemini.

Trong môi trường khách sạn, thiết bị hỗ trợ lễ tân giao tiếp với khách quốc tế, nhân viên tiếp cận thông tin nhanh và đào tạo tại chỗ.

Meta Quest 3 mang đến trải nghiệm thực tế ảo và nội dung 360 độ. Người dùng có thể “bước vào” phòng nghỉ, villa hay không gian hội nghị trước khi đặt chân đến thực tế.

Công nghệ LED Mapping xuất hiện tại HORECFEX Vietnam 2026. Ảnh PA.

Với công nghệ này giúp các doanh nghiệp rút ngắn khoảng cách giữa tìm hiểu và ra quyết định, hữu ích cho bán hàng khách sạn, MICE, quảng bá điểm đến và đào tạo nhân sự.

Đến robot, tự động hóa và giải bài toán thực tế

So với HORECFEX Vietnam 2025, HORECFEX Vietnam 2026 đưa các robot vào các kịch bản vận hành cụ thể hơn so với trước. Robot lễ tân OrionStar đảm nhận chào đón, cung cấp thông tin, giao tiếp đa ngôn ngữ và dẫn đường. Robot phục vụ KEENON hỗ trợ vận chuyển món ăn, hàng hóa trong nhà hàng – khách sạn. Robot bốn chân Unitree mở ra khả năng tuần tra, giám sát và tiếp cận khu vực khó...

Robot hình người và robot 4 chân trình diễn cùng vũ công trong phiên khai mạc HORECFEX Vietnam 2026. Ảnh XM.

Ngoài ra, các giải pháp nhận diện khuôn mặt phục vụ check-in điện tử, phòng thông minh, AI hỗ trợ tương tác và hệ thống quản lý năng lượng tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ trong vận hành khách sạn.

Điểm chung của các công nghệ trình diễn tại HORECFEX Vietnam 2026 không nằm ở việc gây chú ý, mà ở khả năng giải quyết bài toán cụ thể, giúp giảm thao tác lặp lại, tăng tốc độ phản hồi, cá nhân hóa trải nghiệm và hỗ trợ con người tập trung vào phần việc cần sự sáng tạo, giao tiếp và cảm xúc.

Robot phục vụ KEENON tại HORECFEX Vietnam 2026. Ảnh XM

Với chủ đề “Tất cả những gì bạn cần – Tri thức, Công nghệ, Nguồn cung và Kết nối”, HORECFEX Vietnam 2026 đã đặt công nghệ vào đúng vị trí công cụ hỗ trợ, giúp doanh nghiệp ngành HORECA nhìn thấy, trải nghiệm và đánh giá trước khi quyết định đầu tư.