Những công nghệ nào được trình diễn tại HORECFEX Vietnam 2026?

Từ công nghệ ánh sáng, không gian số và kính thông minh
Sáng 20/8, HORECFEX Vietnam 2026 chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng với hơn 3.000 khách tham dự. Bên cạnh gần 100 gian hàng, điểm nhấn của sự kiện là loạt công nghệ mới và giải pháp trí tuệ nhân tạo được đưa vào trải nghiệm thực tế, phục vụ trực tiếp ngành khách sạn – nhà hàng – du lịch.
Khác với HORECFEX Vietnam 2025, HORECFEX Vietnam 2026 mang đến loạt sản phẩm công nghệ ánh sáng và không gian số như: Projection Mapping, Laser Mapping, LED Mapping và LED Dancing được kết hợp trong các kịch bản trình diễn đa lớp.
Thay vì giới hạn trên màn hình phẳng, hình ảnh được chiếu trực tiếp lên tường, mặt tiền kiến trúc và sân khấu, biến không gian cố định thành câu chuyện thị giác linh hoạt. Đối với khách sạn và lĩnh vực MICE, công nghệ này cho phép “thiết kế lại” ballroom hay mặt tiền resort chỉ bằng lớp nội dung số, phù hợp với nhiều loại sự kiện khác nhau mà không cần thay đổi kiến trúc.
Kính thông minh Rokid cho phép ghi hình rảnh tay, hiển thị phụ đề, chuyển giọng nói thành văn bản và phiên dịch đa ngôn ngữ theo thời gian thực, đồng thời kết nối với các nền tảng AI như GPT hay Gemini.
Trong môi trường khách sạn, thiết bị hỗ trợ lễ tân giao tiếp với khách quốc tế, nhân viên tiếp cận thông tin nhanh và đào tạo tại chỗ.
Meta Quest 3 mang đến trải nghiệm thực tế ảo và nội dung 360 độ. Người dùng có thể “bước vào” phòng nghỉ, villa hay không gian hội nghị trước khi đặt chân đến thực tế.
Với công nghệ này giúp các doanh nghiệp rút ngắn khoảng cách giữa tìm hiểu và ra quyết định, hữu ích cho bán hàng khách sạn, MICE, quảng bá điểm đến và đào tạo nhân sự.
Đến robot, tự động hóa và giải bài toán thực tế
So với HORECFEX Vietnam 2025, HORECFEX Vietnam 2026 đưa các robot vào các kịch bản vận hành cụ thể hơn so với trước. Robot lễ tân OrionStar đảm nhận chào đón, cung cấp thông tin, giao tiếp đa ngôn ngữ và dẫn đường. Robot phục vụ KEENON hỗ trợ vận chuyển món ăn, hàng hóa trong nhà hàng – khách sạn. Robot bốn chân Unitree mở ra khả năng tuần tra, giám sát và tiếp cận khu vực khó...
Ngoài ra, các giải pháp nhận diện khuôn mặt phục vụ check-in điện tử, phòng thông minh, AI hỗ trợ tương tác và hệ thống quản lý năng lượng tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ trong vận hành khách sạn.
Điểm chung của các công nghệ trình diễn tại HORECFEX Vietnam 2026 không nằm ở việc gây chú ý, mà ở khả năng giải quyết bài toán cụ thể, giúp giảm thao tác lặp lại, tăng tốc độ phản hồi, cá nhân hóa trải nghiệm và hỗ trợ con người tập trung vào phần việc cần sự sáng tạo, giao tiếp và cảm xúc.
Với chủ đề “Tất cả những gì bạn cần – Tri thức, Công nghệ, Nguồn cung và Kết nối”, HORECFEX Vietnam 2026 đã đặt công nghệ vào đúng vị trí công cụ hỗ trợ, giúp doanh nghiệp ngành HORECA nhìn thấy, trải nghiệm và đánh giá trước khi quyết định đầu tư.
Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá HORECFEX Vietnam 2026 là diễn đàn quan trọng kết nối công nghệ, đổi mới sáng tạo với ngành khách sạn – nhà hàng – du lịch. Sau hai kỳ tổ chức, sự kiện đã khẳng định vị thế diễn đàn quốc tế uy tín của ngành.
“HORECFEX không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm công nghệ mà còn là cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp nhà hàng – khách sạn, doanh nghiệp công nghệ, startup, nhà đầu tư và các tổ chức trong nước, quốc tế. Thành phố kỳ vọng từ sự kiện sẽ hình thành nhiều sáng kiến hợp tác, giải pháp đi từ ý tưởng đến ứng dụng thực tiễn, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư và chuyển giao công nghệ”, ông Bửu nhấn mạnh.