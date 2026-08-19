AI pháp lý Make in Vietnam tham gia tổng rà soát pháp luật

Nền tảng AI pháp lý Clex của CMC OpenAI được phát triển trên mô hình ngôn ngữ chuyên biệt cho pháp luật Việt Nam, tham gia thí điểm tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc.

Tích hợp hơn 2 triệu văn bản pháp luật trong nền tảng AI

Tại diễn đàn Pháp luật ASEAN năm 2026 do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 18-19/8, nền tảng AI pháp lý Clex do CMC OpenAI phát triển được chú ý với kho dữ liệu hơn 2 triệu văn bản, hỗ trợ tra cứu, soạn thảo, thẩm định và rà soát các quy định pháp luật.

Nền tảng pháp lý Make in Vietnam này hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan đến văn bản pháp luật, từ tra cứu, soạn thảo, thẩm định đến rà soát và phát hiện xung đột giữa các quy định.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu trải nghiệm nền tảng AI pháp lý Clex hiện đã triển khai cho Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ. Ảnh: CMC.

CMC OpenAI cho biết Clex được xây dựng trên mô hình ngôn ngữ CMC-AI-Legal-32B do chính các chuyên gia CMC OpenAI huấn luyện và tinh chỉnh dành riêng cho pháp luật Việt Nam.

Nền tảng được phát triển nhằm phục vụ rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật và kiểm tra tính tương thích với các điều lệ Đảng, công ước và điều ước quốc tế.

Clex hiện có kho dữ liệu hơn 2 triệu văn bản, tập trung dữ liệu lập pháp, tư pháp và hành pháp từ các nguồn chính thức trên toàn quốc. Hệ thống cung cấp căn cứ pháp lý có thể truy vết tới nguồn văn bản còn hiệu lực.

Hệ thống bám sát chu trình nghiệp vụ thực tế của cán bộ, công chức cũng như nghiệp vụ pháp chế tại doanh nghiệp, từ tra cứu, soạn thảo, thẩm định đến kiểm tra xung đột văn bản.

Với cơ sở dữ liệu tập trung và khả năng truy xuất nguồn văn bản, Clex hướng tới giảm khối lượng công việc thủ công trong quá trình xử lý thông tin pháp lý, hỗ trợ cán bộ nâng cao hiệu quả công việc. Đối với doanh nghiệp, nền tảng được phát triển để hỗ trợ bảo đảm tuân thủ, bảo vệ quyền lợi và chủ động hơn trong các quyết định kinh doanh.

Mô hình AI chuyên biệt cho pháp luật Việt Nam

Một trong những điểm được CMC OpenAI nhấn mạnh là khả năng làm chủ mô hình CMC-AI-Legal-32B từ khâu huấn luyện đến tinh chỉnh, không phụ thuộc vào việc gọi API từ các mô hình nền tảng quốc tế.

Theo đó, mô hình được tinh chỉnh riêng cho thuật ngữ và cấu trúc văn bản pháp lý Việt Nam, qua đó hướng tới chất lượng phản hồi đồng nhất và khả năng kiểm soát trong các bài toán pháp lý.

Nền tảng AI pháp lý Clex do CMC OpenAI huấn luyện và tinh chỉnh dành riêng cho pháp luật Việt Nam. Ảnh: CMC.

Việc làm chủ mô hình cũng giúp kiểm soát chi phí vận hành ở quy mô lớn và hạn chế việc dữ liệu phải gửi ra ngoài hạ tầng quốc gia, yếu tố đặc biệt quan trọng đối với khu vực công và các doanh nghiệp có yêu cầu cao về tuân thủ.

Clex cũng được giới thiệu là một trong số ít sản phẩm AI pháp lý tại Việt Nam được huấn luyện và đánh giá có hệ thống trên V-LegalBench, bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực hiểu và suy luận pháp luật Việt Nam của mô hình AI.

Theo CMC OpenAI, trong các bài kiểm tra với 23 mô hình AI quốc tế lớn, mô hình ngôn ngữ của Clex cho thấy năng lực nổi bật ở những bài toán pháp lý đòi hỏi suy luận sâu.

Năng lực của nền tảng được đặt trong một bài toán thực tế ở quy mô lớn khi Clex được lựa chọn tham gia thí điểm tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc.

Theo thông tin CMC OpenAI cung cấp, Clex là một trong 2 nền tảng AI được Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn tham gia thí điểm tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc, phục vụ nền tảng AI công vụ quốc gia hỗ trợ công chức, viên chức trên toàn quốc. Nền tảng này cũng được Bộ Tư pháp giới thiệu tới các cơ quan bộ, ngành để phục vụ chương trình tổng rà soát pháp luật đến cuối tháng 12 năm nay.

Việc đưa AI vào quá trình rà soát pháp luật cho thấy công nghệ không chỉ được sử dụng ở khâu tra cứu thông tin mà đang được đặt vào những nghiệp vụ đòi hỏi khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn, nhận diện mối quan hệ giữa các quy định và cung cấp căn cứ phục vụ quá trình xây dựng, thẩm định và hoàn thiện pháp luật.

Cùng với hướng phát triển phục vụ cơ quan nhà nước, CMC OpenAI đang chuẩn bị mở rộng Clex tới khu vực doanh nghiệp và người dùng cá nhân.