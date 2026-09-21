Chủ thương hiệu mì Omachi, nước mắm Chinsu lãi đậm

8 tháng đầu năm, Tập đoàn Masan - đơn vị sở hữu các thương hiệu như mì Omachi, nước mắm Chinsu - lãi sau thuế 8.518 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ.

Các sản phẩm thương hiệu thuộc Tập đoàn Masan. Ảnh: Masan.

CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2026.

Riêng trong tháng 8, Masan ghi nhận 13.177 tỷ đồng doanh thu thuần, nâng tổng doanh thu thuần từ đầu năm đến nay đạt 77.023 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Hai động lực chính đến từ mảng tiêu dùng (WinCommerce) với hơn 56.100 tỷ đồng, còn Masan High-Tech Materials (đơn vị sở hữu mỏ Núi Pháo chuyên khai thác quặng vonfram) đạt hơn 21.000 tỷ đồng doanh thu.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế 8 tháng toàn tập đoàn đạt 8.518 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ, tức trung bình mỗi tháng 'bỏ túi' hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông Masan thông qua ở mức 93.500-98.000 tỷ đồng doanh thu. Sau kết quả 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đề xuất nâng kế hoạch doanh thu lên khoảng 98.000 - 105.000 tỷ đồng, cao hơn 5-7% so với kế hoạch ban đầu.

Xét theo từng nhóm ngành, WinCommerce tiếp tục là đơn vị đóng góp doanh thu lớn nhất trong hệ sinh thái Masan. Lũy kế 8 tháng, doanh thu thuần đạt 31.614 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Theo Masan, kết quả này đến từ tăng trưởng tại các cửa hàng hiện hữu và việc mở thêm điểm bán.

Trong 8 tháng, WinCommerce mở mới ròng 796 cửa hàng, trong đó 618 cửa hàng thuộc mô hình minimart tại khu vực nông thôn. Miền Bắc chiếm khoảng 70% số cửa hàng mở mới ròng, phần còn lại nằm tại miền Trung và miền Nam.

Khu vực nông thôn cũng đóng góp khoảng 50% phần doanh thu tăng thêm của WinCommerce trong giai đoạn này.

Trong khi đó, Masan Consumer (Mã: MCH) ghi nhận 21.536 tỷ đồng doanh thu sau 8 tháng, tăng 15%. Tính trung bình mỗi ngày, công ty mảng bán lẻ tiêu dùng này đem về 90 tỷ đồng doanh thu.

Các thương hiệu chủ lực tiếp tục tăng trưởng, trong đó Omachi giúp doanh thu ngành hàng thực phẩm tiện lợi tăng 21,3%, Chin-su tăng 15,7% và Nam Ngư tăng 22,4%. Trong khi đồ uống đóng chai tăng trở lại 9,5%.

Theo Masan, chăm sóc cá nhân và gia đình là ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất với mức 25,6%. Hoạt động kinh doanh quốc tế tăng 19%. Hai mảng này đóng góp khoảng 20% mức tăng trưởng của Masan Consumer.

Ở mảng khoáng sản, Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) ghi nhận doanh thu 8 tháng đạt 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ. Riêng tháng 8, doanh thu đạt 5.411 tỷ đồng, gấp 6,3 lần.

Theo Masan, sản lượng vonfram và sản lượng bán ra của MTC đều tăng, trong bối cảnh giá vonfram APT duy trì ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.

Ngoài ra, hãng Phúc Long thuộc Masan cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng với doanh thu thuần lũy kế 1.511 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Masan MEATLife (Mã: MML) đạt doanh thu thuần lũy kế 6.954 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.