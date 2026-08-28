Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

Bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc

Ngày 28/8, Bộ Khoa học và Công nghệ phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết giải thưởng năm 2026 có 8 hạng mục.

Đáng chú ý, giải thưởng năm 2026 có thêm hạng mục "Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc". Cùng với hạng mục mới này, Giải thưởng có 7 hạng mục đã triển khai thường niên, gồm:

- Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng (công nghiệp công nghệ số; công nghiệp khai thác; công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; xây dựng);

- Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, tài nguyên và môi trường);

- Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics;

- Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội (giáo dục và đào tạo; y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân; văn hoá, thể thao; lao động, việc làm và an sinh xã hội);

- Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ (tài chính, ngân hàng, thương mại, bảo hiểm, du lịch);

- Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài;

- Sản phẩm công nghệ số tiềm năng xuất sắc.

Quy chế cho phép mỗi sản phẩm đăng ký dự thi tại một hoặc nhiều hạng mục và được đánh giá độc lập theo bộ tiêu chí tương ứng. Nếu một sản phẩm đạt giải ở nhiều hạng mục, sản phẩm chỉ được công nhận và trao giải ở một hạng mục có thứ hạng cao nhất.

Mỗi hạng mục của Giải thưởng năm 2026 có 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 1 giải Đồng và Top 10.

Các sản phẩm đạt giải Vàng, Bạc, Đồng được nhận Cúp và Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng. Các đơn vị có sản phẩm thuộc Top 10 được nhận Giấy chứng nhận Top 10 Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2026.

Toàn cảnh buổi họp báo do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chiều 28/8. Ảnh: ĐK.

Ông Lịch cũng cho biết đối tượng tham gia được quy định theo từng hạng mục.

Hạng mục Sản phẩm công nghệ số tiềm năng xuất sắc chỉ áp dụng với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối với hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài, ngoài đối tượng là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam do người Việt Nam sở hữu ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài nhưng do người Việt Nam sở hữu ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối với các hạng mục còn lại, là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đơn vị, tổ chức sự nghiệp có các sản phẩm công nghệ số được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam và đã được đưa vào ứng dụng thực tế.

Sản phẩm đạt giải được hỗ trợ thương mại hóa

Quy trình xét chọn gồm 3 giai đoạn: sơ tuyển, sơ khảo và chung khảo.

Ở vòng sơ khảo, các tiểu ban của hội đồng giám khảo chấm điểm và lựa chọn 12 hồ sơ có số điểm cao nhất ở mỗi hạng mục. Các đơn vị trong nhóm này sẽ thuyết trình, bảo vệ trước các tiểu ban để lựa chọn Top 10 đề cử vào vòng chung khảo.

Tại vòng chung khảo, hội đồng giám khảo tổ chức các phiên họp để đánh giá, lựa chọn Top 10 và các giải Vàng, Bạc, Đồng cho từng hạng mục.

Doanh nghiệp, tổ chức đạt giải sẽ được hưởng nhiều quyền lợi như được đề cử tham gia các cuộc thi và giải thưởng chuyên ngành cấp quốc gia, quốc tế; được hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và tư vấn thương mại hóa sản phẩm trong nước và nước ngoài.

Ông Lịch cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ giới thiệu sản phẩm đạt giải cho các Bộ, ngành, địa phương để triển khai thử nghiệm, thí điểm. Đồng thời, quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và giới thiệu tới các cơ quan nhà nước tham khảo lựa chọn phục vụ chuyển đổi số.

Các sản phẩm đoạt giải còn được ưu tiên giới thiệu vào các chương trình đổi mới sáng tạo, chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; hỗ trợ xem xét, đánh giá, công bố nền tảng số quốc gia và ưu tiên tham gia cơ chế thử nghiệm chính sách sandbox trong các lĩnh vực mới nổi, mô hình kinh doanh mới như AI, dữ liệu lớn, blockchain, kinh tế chia sẻ và kinh tế phi tập trung đối với các sản phẩm có tiềm năng ứng dụng rộng rãi nhưng chưa có hành lang pháp lý rõ ràng.

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” là Giải thưởng trong lĩnh vực công nghệ số do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hằng năm từ năm 2020. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam để giải các bài toán Việt Nam và đi ra quốc tế.

Qua 6 lần tổ chức trong giai đoạn 2020-2025, Giải thưởng đã thu hút gần 1.500 sản phẩm đăng ký dự thi và vinh danh 299 sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam xuất sắc. Nhiều sản phẩm đạt giải đã được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn, giải quyết các bài toán phát triển của đất nước, mở rộng thị trường trong nước và vươn ra quốc tế.