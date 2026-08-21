Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.

Ngày 21/8, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) thông báo đã chính thức đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ nhanh chóng xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông với những công nghệ tiên tiến nhất tại Cộng hòa Dominica - quốc gia thứ 3 của Viettel tại thị trường châu Mỹ.



Trong thời hạn 90 ngày tới, Viettel Global, công ty thành viên của Viettel, sẽ hoàn tất thủ tục thành lập pháp nhân tại Cộng hòa Dominica và ký kết hợp đồng nhượng quyền chính thức với INDOTEL.

Khi đi vào vận hành, Cộng hòa Dominica sẽ chính thức trở thành thị trường quốc tế thứ 11 trong hành trình đầu tư và kinh doanh dịch vụ viễn thông nước ngoài của Viettel.

Viettel Global sẽ hoàn tất thủ tục thành lập pháp nhân tại Cộng hòa Dominica và ký kết hợp đồng nhượng quyền chính thức với INDOTEL. (Ảnh: Viettel)

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viett, cho biết việc trúng thầu tại Cộng hòa Dominica đánh dấu bước tiến mới của Viettel trong việc tiếp tục mở rộng ra các thị trường nước ngoài.

"Viettel hướng tới mô hình đầu tư dài hạn, gắn với việc xây dựng hạ tầng hiện đại, đưa các công nghệ mới vào thị trường và tạo ra những giá trị bền vững cho người dân, doanh nghiệp cũng như nền kinh tế sở tại", ông Thắng nói.

Nằm tại trung tâm khu vực Caribe, Cộng hòa Dominica là nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực, thu nhập bình quân đầu người khoảng 11.000 USD. Quốc gia có nền kinh tế năng động, môi trường đầu tư mở cùng nhu cầu tiêu dùng dịch vụ số và dữ liệu di động tốc độ cao đang bùng nổ mạnh mẽ, tạo dư địa phát triển cho các công nghệ viễn thông tiên tiến.

Với Cộng hòa Dominica, Viettel dự kiến sẽ xây dựng hạ tầng công nghệ tiên tiến nhất, với quy mô rộng lớn, phủ sóng đến vùng sâu vùng xa, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ kết nối và từng bước xây dựng một hệ sinh thái các dịch vụ số phù hợp với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tại địa phương.

Đến nay, Viettel đã kinh doanh viễn thông tại 10 thị trường quốc tế, trong đó dẫn đầu thị phần tại 7 thị trường. Năm 2025, doanh thu từ khối thị trường nước ngoài đạt 3,34 tỷ USD, tăng 23,9%, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp tăng trưởng hai con số, đóng góp đến hơn 40% trong cơ cấu tăng trưởng chung của Viettel.