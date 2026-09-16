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NATIF mở đường cho doanh nghiệp ứng dụng AI, tài trợ đến 3 tỷ đồng

Anh Lê
Anh Lê

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng AI năm 2026, với mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối đa 3 tỷ đồng mỗi nhiệm vụ, thời gian thực hiện không quá 12 tháng.

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Các bác sĩ ứng dụng AI trong chẩn đoán sớm ung thư phổi. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội.
Các bác sĩ ứng dụng AI trong chẩn đoán sớm ung thư phổi. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội.

NATIF tiếp nhận đề xuất từ doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân có nhu cầu ứng dụng AI để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến đáng kể những sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình hiện có.

Chương trình dành cho doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân, có nhu cầu ứng dụng AI để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến đáng kể những sản phẩm, dịch vụ, quy trình và mô hình hiện có.

Thay vì chỉ đánh giá ý tưởng công nghệ, NATIF đặt trọng tâm vào khả năng đưa AI vào giải quyết những bài toán cụ thể. Hồ sơ đề xuất phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương án triển khai, kết quả đầu ra, kế hoạch tài chính và cơ cấu nguồn vốn. Tính khả thi được xem xét trên cả phương pháp thực hiện, tiến độ, thời gian và tổng mức kinh phí.

Nhiệm vụ được lựa chọn phải có khả năng ứng dụng trực tiếp, tạo hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết vấn đề xã hội; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trong đó, dữ liệu là một yêu cầu quan trọng. Tổ chức đề xuất phải chỉ ra dữ liệu phục vụ giải pháp AI được lấy từ đâu, khả năng tiếp cận và quyền sử dụng dữ liệu, chất lượng dữ liệu cũng như kế hoạch chuẩn bị dữ liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và tiến độ triển khai.

Giải pháp AI cũng phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể về tính năng, chỉ tiêu kỹ thuật, dữ liệu, tiếng Việt, khả năng tích hợp, quy trình nghiệp vụ hoặc chi phí triển khai. Điều này đòi hỏi hồ sơ không chỉ mô tả công nghệ mà phải cho thấy giải pháp có thể vận hành trong môi trường thực tế và phù hợp với nhu cầu của đơn vị sử dụng.

Thời gian thực hiện mỗi nhiệm vụ không quá 12 tháng. Yêu cầu này hướng các đề xuất đến những giải pháp có mức độ sẵn sàng tương đối cao, có thể nhanh chóng hình thành sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình cụ thể, thay vì dừng lại ở nghiên cứu hoặc thử nghiệm kéo dài.

NATIF ưu tiên các nhiệm vụ ứng dụng AI trong 6 lĩnh vực gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp và chế biến nông sản; y tế và dược phẩm; logistics và chuỗi cung ứng; thương mại, dịch vụ và quản trị doanh nghiệp; cơ quan hành chính nhà nước.

Các địa bàn ưu tiên gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tây Ninh và những địa phương có nhu cầu tham gia.

Tổ chức đề xuất có hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết hợp pháp với viện nghiên cứu, trường đại học hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa có giải pháp công nghệ AI cũng được ưu tiên xem xét. Đây là cơ sở để gắn nhu cầu ứng dụng của doanh nghiệp, tổ chức với năng lực nghiên cứu và cung cấp giải pháp của các đơn vị công nghệ.

Hồ sơ gồm: đơn đăng ký; thuyết minh nhiệm vụ; cam kết không tiếp nhận trùng nguồn ngân sách nhà nước cho cùng nội dung chi; cùng các tài liệu liên quan theo quy định. Tổ chức chủ trì phải có phương án và tài liệu chứng minh khả năng huy động nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước.

Hồ sơ được nộp trực tuyến tại Hệ thống quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo (https://oms.natif.vn), gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tài trợ và Đặt hàng, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, tầng 5, số 113 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Thời hạn tiếp nhận: 17h00 ngày 10/10/2026.

Từ khóa:

#AI #NATIF #Bộ Khoa học và Công nghệ

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