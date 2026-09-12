Data for Life 2026 kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Singapore

Hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển AI năng động của Singapore kết hợp với nhu cầu ứng dụng dữ liệu và công nghệ ngày càng lớn tại Việt Nam đang mở ra dư địa hợp tác mới, đưa các sáng kiến từ nghiên cứu vào thử nghiệm và thực tiễn.

Ứng dụng dữ liệu để giải quyết những bài toán thực tiễn

Chiều 12/9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cho biết trong khuôn khổ các hoạt động quốc tế của Cuộc thi Data for Life 2026, Bộ Công an đã phối hợp với các đối tác tại Singapore tổ chức chuỗi hoạt động nhằm mở rộng kết nối Cuộc thi với hệ sinh thái công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc tế.

Trong đó, Bộ Công an phối hợp với AI Singapore tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Data for Life mùa 4 năm 2026 với chủ đề “Build Together – Chung tay kiến tạo” nhằm mở ra cơ hội hình thành các mạng lưới hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore.

Đây là hoạt động kết nối quốc tế của cuộc thi, tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phiên tọa đàm chuyên sâu trong khuôn khổ phát động cuộc thi Data For Life tại Singapore quy tụ nhiều startup và doanh nghiệp theo dõi. Ảnh: C06.

Data for Life là cuộc thi do Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức, hướng tới tìm kiếm, phát hiện và thúc đẩy các ý tưởng, sản phẩm, giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng dữ liệu để giải quyết những bài toán thực tiễn, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Với chủ đề “Build Together - Chung tay kiến tạo”, Data for Life 2026 nhấn mạnh tinh thần hợp tác, cùng xây dựng và cùng phát triển các sáng kiến có giá trị thực tiễn. Đồng thời mở rộng kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực ASEAN.

Việc này nhằm mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, thu hút các nhóm nghiên cứu, sinh viên, startup và doanh nghiệp công nghệ tại Singapore và các quốc gia ASEAN tham gia đề xuất sáng kiến, giải pháp.

Đại diện AI Singapore cho rằng 2 bên có nhiều dư địa để kết nối các chuyên gia, nhà nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, từng bước đưa các sáng kiến công nghệ từ nghiên cứu tới thử nghiệm và ứng dụng trong thực tiễn.

Các doanh nghiệp trao đổi cởi mở tại chương trình. Ảnh: C06

Trong khuôn khổ các hoạt động quốc tế tại Singapore, Bộ Công an cũng phối hợp với BLOCK71 - hệ sinh thái khởi nghiệp thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) tổ chức chương trình Kick-off Data for Life 2026, mở rộng kết nối Cuộc thi với cộng đồng công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc tế.

Việc có thêm các đối tác quốc tế được kỳ vọng không chỉ mở rộng mạng lưới cho các đội thi, mà còn tạo điều kiện để những giải pháp được phát triển tại Việt Nam tiếp cận thị trường và nguồn lực bên ngoài.

Thông qua chuỗi hoạt động tại Singapore, Ban tổ chức Data for Life 2026 mong muốn tiếp tục thu hút sự tham gia của sinh viên, nhà nghiên cứu, startup, doanh nghiệp và các chuyên gia công nghệ, cùng chung tay xây dựng những giải pháp thiết thực, có khả năng triển khai và nhân rộng, đóng góp vào quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.

Data for Life mở đường để sáng kiến dữ liệu vươn ra thị trường khu vực

Ông Edward Lim Xun Qian, Giám đốc mạng lưới ươm mầm khởi nghiệp Block71 chi nhánh Việt Nam, trực thuộc Đại học quốc gia Singapore cho rằng thách thức của kinh tế dữ liệu hiện nay không còn nằm ở khả năng tiếp cận dữ liệu, mà ở năng lực biến dữ liệu thành giá trị.

Ông Edward Lim Xun Qian trao đổi về định hướng phát triển hình thành hệ sinh thái quốc tế Cuộc thi Data for life. Ảnh: C06.

Ông cho rằng quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore có thể tạo thêm không gian cho quá trình này. Việt Nam có lợi thế về quy mô thị trường, lực lượng nhân sự kỹ thuật trẻ và dư địa để phát triển, thử nghiệm giải pháp. Trong khi Singapore có mạng lưới vốn, năng lực nghiên cứu và khả năng kết nối với thị trường khu vực và quốc tế.

Theo ông Edward Lim, việc tham gia một chương trình đổi mới sáng tạo giống như quá trình “huấn luyện”, trong khi tiếp cận khách hàng và nhà đầu tư mới là “điều kiện thực địa”, nơi một sản phẩm và mô hình kinh doanh thực sự được kiểm chứng.

Đây cũng là điểm Data for Life có thể tạo ra khác biệt khi kết nối các đội ngũ có năng lực với những bài toán thực tế có thể giải quyết bằng dữ liệu. Cuộc thi có thể trở thành bước đệm để các đội thi đưa sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP) đến khách hàng, tiếp cận nguồn vốn và mở rộng sang các thị trường mới.

Ông Edward Lim Xun Qian chia sẻ BLOCK71 dự kiến hỗ trợ các đội Data for Life thông qua 2 chương trình.

Thứ nhất, chương trình UniVentures tập trung vào các nhà sáng lập đến từ trường đại học tại Đông Nam Á, kết hợp đào tạo, chuyên gia quốc tế và nguồn vốn đầu tư. Những đội nổi bật có thể được hỗ trợ ươm tạo tại Singapore.

Thứ hai, chương trình tăng tốc 84X được xây dựng cùng Đại học Văn Lang nhằm kết nối startup Việt Nam, Singapore và Nhật Bản với các bài toán thực tế do doanh nghiệp lớn đặt ra, trong đó khả năng thương mại hóa là một tiêu chí đánh giá quan trọng.