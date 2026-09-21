Vàng trang sức Trung Quốc lao dốc, doanh nghiệp tìm "lối thoát" ở nước ngoài

Tiêu thụ vàng trang sức tại Trung Quốc giảm 34% trong nửa đầu năm, buộc các nhà sản xuất tìm cơ hội ở Trung Đông và Ấn Độ bằng công nghệ chế tác mới.

Các doanh nghiệp kim hoàn Trung Quốc đang tìm cách mở rộng sang thị trường Trung Đông và Ấn Độ bằng những kỹ thuật chế tác tiên tiến, trong bối cảnh ngành trang sức vàng trong nước chịu sức ép từ giá vàng biến động mạnh, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).

Wang Lixin, CEO WGC tại Trung Quốc, cho biết khách mua hàng từ Trung Đông và Ấn Độ chiếm phần lớn lượng khách tham dự Jewellery & Gem World Hong Kong, một trong những triển lãm trang sức và đá quý lớn gần đây.

Trao đổi với SCMP, ông Wang nhận định sự quan tâm của các nhà mua hàng đến từ hai khu vực này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với những mẫu trang sức vàng mới, trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động. Đồng thời, các nhà sản xuất Trung Quốc cũng đang đạt tiến bộ đáng kể trong một dòng sản phẩm được gọi là “vàng nguyên chất cứng” (hard pure gold).

Kỹ thuật chế tác này cho phép tạo ra những món trang sức mỏng và cứng hơn mà không cần tăng thêm lượng vàng sử dụng. Đây được xem là một lợi thế đáng kể trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào đang ở mức cao.

Theo ông Wang, người tiêu dùng tại Trung Đông và Ấn Độ đặc biệt ưa chuộng các sản phẩm trang sức có thiết kế dạng khảm, qua đó mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Trung Quốc đưa công nghệ chế tác mới tiếp cận người mua tại những thị trường này.

“Trước đây, khách hàng nước ngoài từ các thị trường này thường tìm đến nhà sản xuất Trung Quốc chủ yếu để có nguồn cung rẻ hơn cho những mẫu thiết kế sẵn có. Nhưng hiện nay, các doanh nghiệp Trung Quốc cần tạo thêm giá trị cho sản phẩm thông qua thiết kế và công nghệ”, ông Wang nói.

Sức mua trang sức vàng tại Trung Quốc giảm mạnh

Cơ hội mở rộng ra nước ngoài xuất hiện trong lúc thị trường vàng trang sức Trung Quốc đang trải qua giai đoạn điều chỉnh đáng kể.

Theo số liệu của Hiệp hội Vàng Trung Quốc, lượng tiêu thụ vàng trang sức tại nước này giảm 34% so với cùng kỳ xuống còn 132 tấn trong nửa đầu năm. Ngược lại, nhu cầu đối với vàng miếng và vàng xu phục vụ đầu tư tiếp tục tăng, với sản lượng tiêu thụ tăng 28% lên 339 tấn.

Sự dịch chuyển này cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc đang có xu hướng ưu tiên vàng như một tài sản đầu tư thay vì mua vàng chủ yếu để làm trang sức.

Trong quý II, Ấn Độ thậm chí đã vượt Trung Quốc để trở thành thị trường vàng trang sức lớn nhất thế giới. Theo báo cáo của WGC, Ấn Độ chiếm 27% tổng nhu cầu vàng trang sức toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6.

“Thị trường trong nước hiện đang trải qua giai đoạn điều chỉnh và chuyển đổi, trong đó các yếu tố kinh tế vĩ mô đan xen với mức giá vàng cao”, ông Wang nói.

“Những thách thức chắc chắn tồn tại và nhiều khả năng sẽ chưa thể biến mất trong thời gian ngắn.”

Trong bối cảnh đó, WGC đang tìm cách kết nối các nhà mua hàng nước ngoài với các nhà sản xuất Trung Quốc. Tổ chức này đã đưa các nhà bán buôn lớn ở Trung Đông tới Thâm Quyến để tham quan nhà máy, phòng trưng bày sản phẩm, đồng thời hỗ trợ các nhà bán lẻ lớn nhất Ấn Độ tham dự những triển lãm quốc tế nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Yuehao Jewellery, một nhà sản xuất trang sức có trụ sở tại Thâm Quyến và có lịch sử từ năm 1926, cũng ghi nhận lượng khách hàng đến từ Trung Đông và Ấn Độ tăng lên.

Sharon Weng, Phó chủ tịch phụ trách thương hiệu và sản phẩm của Yuehao Jewellery, cho biết doanh nghiệp đồng thời nhận được sự quan tâm đáng kể từ khách hàng Nhật Bản và Hàn Quốc.

Để đáp ứng nhu cầu tại Nhật Bản, Yuehao năm ngoái đã ra mắt hai dòng sản phẩm sử dụng “vàng đen”. Công ty sử dụng phương pháp mạ điện hoặc oxy hóa để tạo màu đen cho bề mặt vàng.

Công nghệ chế tác trở thành lợi thế

Giá vàng vẫn duy trì ở mức cao bất chấp khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. Theo WGC, kim loại quý được kỳ vọng tiếp tục nhận được lực đỡ từ hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị dai dẳng.

Ông Wang cho rằng thay vì quá tập trung vào chi phí nguyên liệu, các nhà sản xuất trang sức nên đầu tư mạnh hơn vào công nghệ chế tác và năng lực thiết kế.

Đây cũng là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Trung Quốc đang nỗ lực cải thiện để nâng giá trị sản phẩm và tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

“Năng lực sản xuất và gia công của các nhà sản xuất trong nước đã hoàn toàn khác so với 5 năm trước”, ông Wang nhấn mạnh. “Mỗi ngày trôi qua, ngành này ngày càng thực sự thay đổi.”

Theo SCMP