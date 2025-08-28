Đà Nẵng hội tụ lợi thế để vươn lên cực tăng trưởng quốc gia

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, tại phiên khai mạc Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025, diễn ra sáng 28/8.

Sáng 28/8, Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, đại diện cho gần 30 cơ quan đại diện ngoại giao, hơn 50 chuyên gia, diễn giả quốc tế và nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn, có uy tín trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho rằng sự kiện thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Đà Nẵng trong phát huy tiềm năng, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực mới để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng phát biểu tại phiên khai mạc Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025.

Diễn đàn Tài chính thường niên Việt Nam 2025 là hạt nhân của tuần lễ, nơi quy tụ lãnh đạo các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước để thảo luận, tham vấn chính sách thúc đẩy hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Chủ trương này đã được Bộ Chính trị khẳng định tại Kết luận số 47 và Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 222, được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động của Chính phủ và địa phương - Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nêu rõ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế (IFC) không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn mang tính chiến lược lâu dài, giúp hoàn thiện cấu trúc tăng trưởng quốc gia, bổ sung một cực phát triển mới bên cạnh các trung tâm truyền thống. IFC Đà Nẵng sẽ là nơi cung cấp dịch vụ tài chính chất lượng cao, gắn với logistics, du lịch và công nghệ, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số.

Theo ông Nghị, song song với tài chính, blockchain và vi mạch bán dẫn là hai công nghệ chiến lược.

Trong đó, blockchain tập trung vào ba nhóm sản phẩm: tài sản số, tiền số, tài sản mã hóa; hạ tầng mạng blockchain; hệ thống truy xuất nguồn gốc. Công nghệ này sẽ góp phần phát triển tài chính số, nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí giao dịch và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, blockchain còn thuộc nhóm ngành được hưởng chính sách ưu đãi đặc thù để hỗ trợ phát triển IFC theo Nghị quyết 222 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, vi mạch bán dẫn, trọng tâm là nghiên cứu, phát triển, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa chip AI, chip IoT. Chính vì vậy, "Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025" sẽ là diễn đàn chia sẻ xu hướng, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu – sản xuất, đưa Việt Nam từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, khẳng định vị thế công nghệ quốc gia.

Sự kết hợp giữa tài chính – blockchain – bán dẫn thể hiện tầm nhìn chiến lược: thể chế tài chính tiên tiến sẽ khơi thông nguồn vốn; blockchain tạo hạ tầng minh bạch; còn bán dẫn cung cấp năng lực lõi bảo đảm lợi thế cạnh tranh dài hạn. Ba trụ cột này khi được triển khai đồng bộ sẽ mở ra cơ hội để Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quốc tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu, không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực. Và những gì đang có, Đà Nẵng hội tụ đầy đủ các lợi thế để vươn lên cực tăng trưởng Quốc gia - Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh.