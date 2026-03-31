Cựu giám đốc kể về các khoản chi sau khi nhận hối lộ hơn 13 tỷ đồng

Cựu Giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng thừa nhận nhận hơn 13 tỷ đồng từ doanh nghiệp và khai sử dụng cho các hoạt động như tổ chức kỷ niệm, khen thưởng, lễ khởi công, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 31/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân.

Để trúng thầu tại hàng loạt dự án thủy lợi, Giám đốc Công ty Hoàng Dân Nguyễn Văn Dân đã chi hơn 40 tỷ đồng hối lộ cho các cựu quan chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong số những người nhận tiền hối lộ từ bị cáo Nguyễn Văn Dân có Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2.

Theo cáo trạng, bị cáo Lăng đã cung cấp file dự toán, giúp Công ty Hoàng Dân trúng thầu dự án hồ Bản Lải (Lạng Sơn), qua đó được “cảm ơn” hơn 13 tỷ đồng. Đây là dự án gây thiệt hại lớn nhất, hơn 111 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Lăng thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền như cáo trạng nêu. Trả lời HĐXX về lý do doanh nghiệp phải chi số tiền lớn, bị cáo cho biết từng đề nghị Nguyễn Văn Dân hỗ trợ kinh phí tổ chức sự kiện, lễ kỷ niệm, dịp lễ Tết.

Trong đó, có lần bị cáo Dân đưa 100.000 USD, ông Lăng dự định dùng một phần để biếu cấp trên khi sắp nghỉ hưu. Khoảng 11 tỷ đồng còn lại được sử dụng cho các hoạt động của cơ quan như tổ chức kỷ niệm, đón nhận khen thưởng, lễ khởi công, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng.

Trước câu hỏi của chủ tọa về việc các khoản chi này đều có quy định của Nhà nước, vì sao vẫn lấy tiền nhà thầu, bị cáo Lăng thừa nhận sai phạm và cho rằng bản thân “rất xấu hổ”.

Ngoài chi cho công việc chung, bị cáo còn sử dụng một phần tiền vào mục đích cá nhân nhưng không nhớ cụ thể. Trước phiên tòa, gia đình ông đã khắc phục hơn 4 tỷ đồng, số còn lại hơn 9 tỷ đồng đang tiếp tục thu xếp.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phùng Anh.

Tại tòa, bị cáo Vũ Đình Thịnh, Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân, thừa nhận nhiều lần sử dụng tài liệu không có thật để lập hồ sơ dự thầu.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dân giao Thịnh phụ trách toàn bộ hoạt động đấu thầu. Với vai trò cán bộ kỹ thuật, sau đó là Phó giám đốc, Thịnh chịu trách nhiệm lập hồ sơ dự thầu, phối hợp với các nhà thầu liên danh.

Cơ quan tố tụng xác định theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dân, Thịnh đã sử dụng hợp đồng khống và tài liệu giả để kê khai gian dối về năng lực, kinh nghiệm của công ty.

Bị cáo này cũng trực tiếp gặp các cá nhân thuộc chủ đầu tư để nhận file dự toán đã phê duyệt của nhiều gói thầu, gồm các gói tại dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk), hồ Bản Mồng (Nghệ An) và hồ Cánh Tạng.

Những hành vi này nhằm giúp Công ty Hoàng Dân và liên danh xây dựng hồ sơ dự thầu, đề xuất tài chính trái quy định để trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng. Thịnh bị xác định là đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn Dân.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận công ty không đủ năng lực nhưng vẫn kê khai gian dối. “Tôi biết là vi phạm pháp luật nhưng không nghĩ sẽ bị xử lý hình sự”, Thịnh khai.

Bị cáo cũng cho biết từng được chỉ đạo nhận một túi tiền từ kế toán để đưa cho bị cáo Trần Văn Lăng; sau đó mới biết bên trong có 600 triệu đồng.

Trong khi đó, bị cáo Vũ Thị Kim Liên, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân, khai khi vào làm việc đã thấy công ty tồn tại hai hệ thống sổ sách kế toán, một dùng nội bộ, một dùng báo cáo cơ quan thuế.

Trả lời HĐXX về việc có biết tiền từ chủ đầu tư được dùng để hối lộ hay không, bị cáo nói không rõ. Bị cáo Liên cho rằng do là doanh nghiệp tư nhân nên phải làm theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dân, nếu không sẽ mất việc.

Bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại nghiêm trọng với số tiền 99 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Liên bật khóc khi trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính nuôi con nhỏ, trong khi chồng sức khỏe yếu sau tai nạn.