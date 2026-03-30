Giám đốc Hoàng Dân khai “mượn” hồ sơ Công ty Xuân Thiện để thắng thầu

Tại tòa, bị cáo Dân thừa nhận năng lực Công ty Hoàng Dân "hơi đuối" so với yêu cầu của hai gói thầu nên đã sử dụng hồ sơ của Công ty Xuân Thiện để tham gia. Kết quả, doanh nghiệp trúng hai gói thầu với tổng giá trị khoảng 400 tỷ đồng.

Chiều 30/3, TAND TP Hà Nội chuyển sang phần xét hỏi 23 bị cáo trong vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng một số đơn vị, địa phương liên quan.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, là người đầu tiên đứng lên bục khai báo. Ông Dân bị truy tố về ba tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Chủ tọa tập trung thẩm vấn bị cáo về quy trình “xin” tham gia và trúng thầu tại các gói thầu số 13, 17 dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk); gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An); gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải (Lạng Sơn) và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng (Hòa Bình). HĐXX đồng thời làm rõ hành vi đưa hối lộ của bị cáo đối với các cựu lãnh đạo, cán bộ Bộ Nông nghiệp.

Khai tại tòa, bị cáo Dân cho biết với hai gói thầu tại dự án hồ Krông Pách Thượng, do quen biết cựu Giám đốc Ban 8 Lê Văn Hiến nên đã “đặt vấn đề” nhờ giúp đỡ và được đồng ý. Sau đó, bị cáo tìm đến cựu Quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị để tiếp tục nhờ vả.

Bị cáo thừa nhận năng lực Công ty Hoàng Dân “hơi đuối” so với yêu cầu của hai gói thầu nên đã sử dụng hồ sơ của Công ty Xuân Thiện để tham gia. Kết quả, doanh nghiệp trúng hai gói thầu với tổng giá trị khoảng 400 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, bị cáo khai đã đưa cho Lê Văn Hiến 3 tỷ đồng và “cảm ơn” bị cáo Trần Tố Nghị khoảng 3 tỷ đồng.

Bị cáo cho biết công trình tại dự án này bị chậm tiến độ, kéo dài 7-8 năm. Bị cáo định bỏ không làm mấy lần nhưng sau vẫn cố gắng. Đến nay, hai gói thầu đã đưa vào hoạt động.

Ở dự án này, cơ quan tố tụng cáo buộc Công ty Hoàng Dân gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 72 tỷ đồng.

Bị cáo Dân khai cách thức “xin – cho” này cũng được áp dụng tương tự tại các dự án khác.

Tại dự án hồ chứa nước Bản Mồng, Nghệ An, bị cáo Dân khai người “tác động” là cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoàng Văn Thắng. Để cảm ơn, bị cáo một lần đến nhà bị cáo Thắng, mang theo túi xách chứa 200.000 USD (tức hơn 4,5 tỷ đồng). Khi ra về, bị cáo để lại túi tiền cạnh bàn uống nước, nói đó là “gói quà”. Sau khi ra về, bị cáo không nhận được phản hồi của bị cáo Thắng về số tiền trên.

Ngoài ra, trong 5 năm liên tiếp, mỗi dịp Tết, bị cáo mang 100 triệu đồng đến biếu bị cáo Thắng.

Cũng tại dự án này, bị cáo Dân làm việc với bị cáo Trần Tố Nghị và cựu Giám đốc Ban 4, cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hải Thanh, người đang bỏ trốn và bị truy nã. Sau khi trúng thầu, bị cáo chi 5 tỷ đồng để “cảm ơn” Ban 4.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về khả năng trúng thầu nếu không chi tiền, bị cáo Dân nói: “Chắc là không”.

Về nguồn tiền dùng để “cảm ơn”, bị cáo cho biết lấy từ công ty, đồng thời thừa nhận được trích từ khoản tiền có sau khi trúng thầu. Bị cáo xác nhận các khoản chi này chính là thiệt hại Nhà nước phải gánh chịu.

Tại phần xét hỏi liên quan bị cáo Nguyễn Hải Thanh, người đang bị truy nã, bị cáo Dân khai từng “cho mượn” 10 tỷ đồng khi bị cáo Thanh nói cần tiền mua đất, xử lý công việc.

Sau đó, bị cáo Thanh trả lại 5 tỷ đồng, đồng thời đưa giấy vay nợ 10 tỷ đồng do chính bị cáo này soạn. Bị cáo ký vào giấy vay, nhận lại 5 tỷ đồng và cho rằng 5 tỷ còn lại là tiền “cảm ơn”.

"Bị cáo có hiểu mục đích giấy vay nợ này không?" HĐXX truy vấn. Bị cáo Dân khai nhận sau này mới hiểu ra được bị cáo Thanh làm vậy để tránh tội nhận hối lộ.

Bị cáo Thanh hiện đang bỏ trốn và bị truy nã nên HĐXX hỏi rất rõ vấn đề trên để làm rõ.

Cuối phần xét hỏi Dân, HĐXX chất vấn bị cáo Dân về những tài sản bị kê biên, thu giữ.

Theo đó, quá trình khám xét nhà của Dân, cơ quan tố tụng thu giữ 175 cây vàng. Nói về số tài sản này, bị cáo Dân cho biết vàng được mua từ tiền bán cây xăng mà bị cáo từng kinh doanh trước đó.

Bị cáo Dân cam kết nếu được bán số vàng trên sẽ nộp tiền để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo có 4 bất động sản bị kê biên, phong tỏa và đề nghị HĐXX cho phép xử lý để tiếp tục khắc phục thiệt hại. Hiện tại bị cáo Dân đã được người thân nộp 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng bị cáo Dân bị cáo buộc đưa và chỉ đạo đưa hối lộ hơn 40 tỷ đồng cho nhiều cán bộ tại Bộ NN như Hoàng Văn Thắng 200 nghìn USD; Trần Tố Nghị 13 tỷ đồng; Nguyễn Hải Thanh 5 tỷ đồng; Lê Văn Hiến - cựu Giám đốc Ban 8 và Trần Văn Lăng - cựu Giám đốc Ban 2, số tiền 13 tỷ đồng… Ông chủ Công ty Hoàng Dân còn bị cáo buộc về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng với số tiền 99 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Văn Dân đã giúp Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án tại bộ NN&PTNT (cũ), gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 251 tỷ đồng. ​