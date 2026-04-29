Cựu Giám đốc FBI đối mặt 10 năm tù vì bài đăng “86 47”

Các cáo buộc bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội được cho là chứa thông điệp mã hóa đe dọa Tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố cựu Giám đốc FBI James Comey vì đưa ra lời đe dọa nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo hôm 28/4. Nếu bị kết án, ông có thể đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù.

Bộ Tư pháp cho rằng “một người tiếp nhận hợp lý, hiểu rõ hoàn cảnh” sẽ diễn giải bài đăng Instagram của ông Comey vào tháng 5/2025 – trong đó có hình các vỏ sò được xếp trên cát tạo thành con số “86 47” – là “một biểu hiện nghiêm túc về ý định gây hại cho Tổng thống Mỹ”.

Những người chỉ trích lập luận rằng “86” là tiếng lóng mang nghĩa loại bỏ hoặc thủ tiêu ai đó, và bài đăng của ông Comey có thể bị hiểu là lời kêu gọi ám sát ông Trump, người hiện là Tổng thống thứ 47 của Mỹ.

Ông Comey đã bác bỏ các cáo buộc vào thời điểm đó, nói rằng ông “không nhận ra một số người liên hệ những con số này với bạo lực”. Ông đã xóa bài đăng về vỏ sò ngay sau khi vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội.

“Đe dọa tính mạng Tổng thống Mỹ là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc gia,” Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết. “Đất nước này đã chứng kiến những lời kích động bạo lực dẫn đến các hành động chết người nhằm vào Tổng thống Trump và các quan chức được bầu khác,” ông nói thêm.

Bản cáo trạng được đưa ra chỉ vài ngày sau một vụ mưu sát bất thành nhằm vào ông Trump tại Dạ tiệc phóng viên Nhà Trắng ở Washington, DC hôm thứ Bảy tuần trước. Ông Trump cũng đã sống sót qua hai âm mưu ám sát trong chiến dịch tái tranh cử năm 2024. Cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều cáo buộc lẫn nhau về việc kích động trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công nhằm vào quan chức và nhà hoạt động.

Ông Comey, người lãnh đạo FBI từ năm 2013 đến 2017 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, từ lâu đã thường xuyên chỉ trích ông Trump, thậm chí so sánh ông với một “ông trùm mafia” trong hồi ký của mình.

Năm ngoái, một đại bồi thẩm đoàn liên bang cũng đã truy tố ông Comey vì khai man trước Quốc hội, nhưng cáo buộc này sau đó đã bị một thẩm phán bác bỏ.

Theo RT