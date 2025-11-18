Lời thì thầm của Barron Trump với ông Joe Biden cuối cùng đã được hé lộ

Những lời mà Barron Trump nói với ông Joe Biden trong lễ nhậm chức của ông Donald Trump đã được tiết lộ qua lời kể của ông Eric Trump.

Những lời mà Barron Trump nói với cựu Tổng thống Joe Biden tại lễ nhậm chức của cha mình – ông Donald Trump – cuối cùng đã được tiết lộ.

Vào tháng 1 năm nay, khoảnh khắc tương tác giữa hai người đã thu hút sự chú ý lớn và gây ra nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Cuộc trao đổi ngắn giữa gia đình tổng thống mãn nhiệm và tổng thống tân cử nhanh chóng trở thành chủ đề cho vô số giả thuyết lan truyền, với một số ý kiến cho rằng Barron Trump đã đưa ra một thông điệp mang tính thách thức hướng đến ông Biden.

Trong lần xuất hiện trên chương trình The Megyn Kelly Show mới đây, ông Eric Trump – cũng là con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump – đã làm rõ mọi tin đồn.

“Một hôm tôi gọi cho Barron và hỏi: ‘Này anh bạn, em thật sự đã nói gì vậy?’”, ông kể lại với người dẫn chương trình Megyn Kelly. “Và cậu nói điều gì đó rất lịch sự mà tôi gần như không dám chắc mình nhớ đúng hay không. Đại loại như: ‘Chúc mừng, và chúc ông may mắn,’ hay kiểu vậy. Một điều gì đó rất tôn trọng”.

Ông Eric, 41 tuổi, cho biết thêm rằng Barron – 19 tuổi – vốn nổi tiếng trong gia đình là người lễ độ, không đối đầu, hoàn toàn trái ngược với những đồn đoán trên mạng.

“Barron còn trẻ”, ông nói. “Nó chưa đủ lớn để có thể cư xử tệ rồi thoát được”.

“Thằng bé hơi nhút nhát, nhưng thông minh lắm”, ông Eric khen ngợi.

Ông Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức với tư cách Tổng thống thứ 47 của Mỹ vào ngày 20/1. Tại thời điểm đó, Barron tiến đến chào ông Biden và cựu Phó Tổng thống Kamala Harris trong đại sảnh Capitol Rotunda, bắt tay họ và được nhìn thấy nói nhỏ điều gì đó với ông Biden.

Khoảnh khắc này đã làm bùng lên hàng loạt suy đoán, khi một số người dùng mạng và bình luận viên cho rằng Barron có thể đã nói điều gì đó mang tính chỉ trích hay thiếu tôn trọng. Cuộc trao đổi diễn ra chỉ vài phút trước khi Tổng thống Trump có bài phát biểu nhậm chức chỉ trích gay gắt các chính sách của chính quyền Biden.

Tính đến thời điểm thông tin được công bố vào ngày 17/11, ông Biden vẫn chưa đưa ra phản hồi nào về các bình luận của ông Eric Trump.

Theo Newsweek