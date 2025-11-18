Ông Trump khiến nhiều người cười nghiêng ngả bằng mẹo vặt về món đồ ăn nhanh khoái khẩu

Tổng thống Donald Trump tiết lộ sở thích McDonald’s, đưa ra lời khuyên cho món Filet-o-Fish và kể về trải nghiệm làm khoai tây chiên trên đường vận động năm 2024, khiến cộng đồng McDonald’s và fan hâm mộ thích thú.

Tổng thống Donald Trump đã khiến các chủ nhượng quyền, nhà điều hành và nhà cung cấp của hệ thống cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald’s tại Hội nghị McDonald’s ở Washington D.C. tối 17/11 cười nghiêng ngả khi đưa ra một số lời khuyên về món ăn lâu đời trong thực đơn, món cá Filet-o-Fish.

Ông Trump đùa với khán giả: “Dù bạn là ai, mọi người đều yêu thích một món gì đó tại McDonald’s. Luôn luôn có món để thưởng thức. Tôi thích cá. Tôi thích nó. Nhưng bạn có thể thêm một chút sốt tartar nữa được không, nghiêm túc đó”.

Tình yêu của Trump dành cho McDonald’s vốn đã được biết đến từ lâu. Jared Kushner, con rể ông Trump, từng viết trong hồi ký Breaking History năm 2022 rằng một trong những bữa ăn yêu thích của ông Trump là “một chiếc bánh Big Mac, Filet-o-Fish, khoai tây chiên và sữa lắc vani”.

Một thực đơn McDonald’s khác mà ông Trump ưa thích – hai chiếc Big Mac, hai Filet-O-Fish và một sữa lắc socola – cũng được nhắc đến trong cuốn sách “Let Trump Be Trump” năm 2017 của cựu quan chức chiến dịch Trump, Corey Lewandowski và David Bossie.

Ông Trump còn tự nhận mình là một trong những khách hàng “trung thành nhất mọi thời đại” của chuỗi nhà hàng này, và kể rằng trước khi đắc cử và bắt đầu bay trên chuyên cơ Không lực Một, máy bay chiến dịch của ông “hầu như chỉ phục vụ McDonald’s”.

“Các bạn đã phục vụ chúng tôi rất chu đáo”, ông nói với khán giả.

Một bức ảnh tháng 11/2024 ghi lại cảnh ông Robert F. Kennedy Jr. ăn McDonald’s và uống Coca-Cola cùng Tổng thống đắc cử Trump trên máy bay đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Bức ảnh đăng trên X (trước đây là Twitter) còn có Donald Trump Jr. và tỷ phú công nghệ Elon Musk cùng các bữa ăn McDonald’s, trong khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đứng phía sau Trump Jr. và Kennedy Jr.

Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. từng mô tả thói quen ăn uống của ông Trump trên đường vận động là “rất tệ”.

“Những món ông ấy ăn thực sự, kiểu, rất tệ. Thực phẩm trên máy bay đó chẳng khác gì thuốc độc. Bạn không có lựa chọn đâu, bạn được phục vụ các món KFC hoặc Big Mac. Đó là khi bạn may mắn, còn lại thì tôi coi như không thể ăn được”, ông Kennedy Jr. nói trên chương trình The Joe Polish Show năm ngoái. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận thực phẩm khi đi vận động luôn “không tốt”.

Ông Trump tự giới thiệu bản thân tại hội nghị hôm đầu tuần là “cựu đầu bếp khoai tây chiên đầu tiên trở thành Tổng thống”, nhắc lại chuyến thăm cửa hàng McDonald’s tại Pennsylvania năm 2024, nơi ông từng làm việc tại quầy khoai tây chiên. Chuyến thăm nhằm phản bác câu chuyện của đối thủ Kamala Harris về việc bà từng làm việc tại McDonald’s khi còn là sinh viên.

Ông Trump kể rằng ông gần như “biết mình sẽ thắng” sau phản ứng tích cực tại sự kiện McDonald’s năm 2024.

“Tôi làm khoai tây chiên và một vài việc khác, sau đó đứng ở cửa sổ và mọi người lái xe lên một chút. Thực sự, họ đến để mua hamburger. Mỗi người đều nhìn qua cửa, phản ứng thật tuyệt vời. Gần như tôi biết mình sẽ thắng. Khi nhìn thấy điều đó, tôi biết vì phản ứng của họ là tình yêu”, ông nói.

Tổng thống Trump cho biết các giám đốc McDonald’s đã thông báo rằng giá cả tại chuỗi này đang giảm. Năm ngoái, McDonald’s gây tranh cãi khi khách hàng than phiền bị tính gần 20 USD cho một combo Big Mac, dẫn đến cáo buộc hãng đồ ăn nhanh nổi tiếng với giá cả phải chăng đang “chặt chém”.

Ông Trump khẳng định chính quyền của ông sẽ giúp McDonald’s quay trở lại thực đơn với mức giá hợp lý hơn.

Theo Newsweek