Coteccons sẽ thoái vốn tại Ricons

Muốn thoái vốn với mức giá hợp lý

Những năm gần đây, Coteccons và Ricons duy trì mối quan hệ "ồn ào" nhất ngành xây dựng. Trước năm 2020, 2 doanh nghiệp này từng đứng chung trong một hệ sinh thái gồm 7 đơn vị có sự liên kết lẫn nhau, gồm: Coteccons, Unicons, Ricons, Newtecons, BM Windows, SOL E&C và Boho.

Tuy nhiên, với việc ông Nguyễn Bá Dương - nhà sáng lập, chủ tịch HĐQT của Coteccons - rời khỏi công ty này vào năm 2020, hệ sinh thái trên đã tan rã. Coteccons chỉ còn giữ được Unicons, trong khi Ricons, Newtecons, BM Windows, SOL E&C và Boho tách ra để thành một nhóm, chịu sự chi phối của ông Nguyễn Bá Dương.

Dù vậy, Coteccons vẫn sở hữu 14,43% vốn tại Ricons, bất chấp việc hai bên không còn hợp tác làm ăn. Thậm chí, Ricons còn từng khởi kiện yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Coteccons vào năm 2023, khi hai bên đua tranh quyết liệt tại gói thầu 5.10 sân bay Long Thành. Cho tới thời điểm hiện tại, Coteccons không hiện diện trong ban điều hành hay ban kiểm soát của Ricons.

Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Coteccons. Ảnh: Nhật Minh

Tại buổi đối đối thoại cổ đông hôm nay (20/9), ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Coteccons, nói rằng hai bên không có sự tương đồng về giá trị, văn hoá, không thấy có sự hợp lực, thậm chí thường xuyên cạnh tranh trực tiếp với nhau.

"Coteccons chắc chắn muốn thoái vốn tại Ricons khi có một mức giá hợp lý và công bằng cho Coteccons", ông Bolat Duisenov khẳng định.

Coteccons sẽ không dấn thân vào bất động sản

Một nội dung đáng chú ý khác tại buổi đối thoại với cổ đông là hoạt động đầu tư bất động sản của Coteccons. Những năm gần đây, doanh nghiệp này đã hợp tác với Lê Phong để phát triển dự án Emerald 68 tại Thuận An (TP.HCM hiện nay). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, cung cấp hàng trăm căn hộ thuộc phân khúc trung cấp ra thị trường.

Phó tổng giám đốc Coteccons, ông Nguyễn Chí Thiện, cho hay đến nay, dự án đã đạt được tỷ lệ bán hàng lên tới 80-90%.

Ước tính, Coteccons sẽ thu được lợi ích khá lớn khi dự án này hoàn tất, không chỉ lợi nhuận mà còn là kinh nghiệm phát triển dự án nhà ở. Tuy nhiên, ông Bolat Duisenov nhấn mạnh rằng Coteccons không ham muốn dấn thân vào bất động sản để tránh phải gánh chịu rủi ro của ngành này cũng như không muốn cạnh tranh trực tiếp với khách hàng của mình.

Về cơ bản, Coteccons muốn hướng tới mô hình hợp tác để hai bên cùng có lợi, với biên lợi nhuận tốt và rủi ro thấp nhất có thể. Ví dụ như tại Emerald 68, công ty kỳ vọng lợi nhuận đạt khoảng 20% với các rủi ro trong tầm kiểm soát.

Backlog tiếp tục tăng

Coteccons đã khép lại năm tài chính 2025 với kết quả ấn tượng: doanh thu thuần đạt 24.867 tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận gộp đạt 778 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 3,13%. Lợi nhuận sau thuế đạt 454 tỷ đồng, tăng 46,6% so với năm trước.

Trong cả năm tài chính, Coteccons ghi nhận giá trị trúng thầu đạt hơn 29.100 tỷ đồng, tăng khoảng 32% so với năm 2024. Tổng giá trị backlog chuyển tiếp tại thời điểm kết thúc quý IV năm tài chính 2025 đạt 35.353 tỷ đồng.

Tại buổi đối thoại cổ đông, ban lãnh đạo Coteccons cho biết tổng lượng backlog tính đến cuối quý I năm tài chính 2026 đã lên tới 45.000-50.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Phó tổng giám đốc Coteccons Nguyễn Chí Thiện nói mục tiêu năm 2026 là không phát sinh thêm nợ xấu và không phải trích lập dự phòng mới.