Toà án buộc Coteccons trả gần 170 tỷ đồng cho Ricons

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons vừa công bố thông tin nhận được quyết định của Tòa án Nhân dân TP.HCM về việc không hủy phán quyết trọng tài trong vụ tranh chấp giữa họ với Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Đây là vụ tranh chấp liên quan đến công nợ từ các hợp đồng thi công xây dựng cho các dự án Regina tại Hải Phòng và Hưng Yên.

Quyết định trên đồng nghĩa với việc Coteccons phải thanh toán cho Ricons toàn bộ tiền nợ gốc hơn 144,6 tỷ đồng cùng tiền lãi chậm trả theo quy định hợp đồng, phí luật sư, trọng tài và chi phí đi lại, ở của trọng tài viên. Tổng số tiền phải trả gần 170 tỷ đồng.

Ở phán quyết trọng tài trước đó, Coteccons phải trả nợ cho Ricons trong vòng 30 ngày kể từ ngày 24/10/2024. Đến nay, Coteccons vẫn chưa thanh toán nên phải trả thêm tiền lãi chậm trả bổ sung. Khoản này sẽ được tính cho đến khi Coteccons thanh toán thực tế.

Nguồn: Ricons

Được biết, tranh chấp về công nợ giữa Ricons và Coteccons phát sinh từ nửa cuối năm 2023. Tại báo cáo quý II/2023, Ricons ghi nhận hơn 322,5 tỷ đồng phải thu ngắn từ Coteccons. Con số này vẫn được giữ nguyên tại báo cáo tài chính quý I năm nay. Ricons đã trích lập hơn 227 tỷ đồng để dự phòng, đồng nghĩa xác định đây là nợ khó đòi.

Đỉnh điểm căng thẳng giữa hai bên là vào tháng 7/2023, Ricons đệ đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Coteccons, với lý do doanh nghiệp này không thanh toán được nợ đến hạn. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị tòa án bác bỏ.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2025, doanh thu thuần của Ricons chỉ đạt 1.005 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên do chính của sự suy giảm này là mảng xây lắp chỉ mang về 957 tỷ đồng, giảm tới 40%. Trong khi đó, mảng hoạt động bất động sản đầu tư bất ngờ có đột phá lớn, tăng 8,4 lần, đạt 45 tỷ đồng.

Nhờ giá vốn được cải thiện, lãi gộp quý I/2025 vẫn tăng được 2%, đạt 59 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp đạt 5,9%, trong đó mảng xây lắp đạt 5,4%.

Hoạt động tài chính trong quý I mang về 24 tỷ đồng doanh thu, tăng 61%, chủ yếu nhờ sự gia tăng của lãi tiền gửi. Tuy nhiên, do chi phí quản lý tăng 47%, đạt 59 tỷ đồng, do phát sinh trích lập dự phòng 16 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Ricons chỉ đạt 17 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ.

Phải nhờ tới khoản lãi khác 4 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình, Ricons mới có lãi trước thuế 20,7 tỷ đồng, ngang bằng với cùng kỳ năm trước. Sau khấu trừ thuế, lợi nhuận của Ricons còn 16 tỷ đồng, tăng 13%.