Thành viên “Hội đồng Hòa bình” thất hứa khoản cam kết 17 tỷ USD

Hội đồng Hòa bình do ông Trump thành lập cam kết 17 tỷ USD, nhưng đến nay chưa có khoản nào được chuyển vào quỹ chính thức do WB quản lý, gây nhiều nghi vấn.

“Hội đồng Hòa bình” (Board of Peace) do Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập rầm rộ cách đây 4 tháng nhằm phụ trách tái thiết Dải Gaza sau chiến tranh, đã nhận được cam kết tài trợ ít nhất 17 tỷ USD từ một số nước, nhưng theo các nguồn tin nội bộ, tài khoản quỹ chính thức của hội đồng do World Bank quản lý đến nay vẫn “trắng”, chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào chuyển vào.

Ông Trump từng mời lãnh đạo nhiều nước tham gia “Hội đồng Hòa bình”, đồng thời đưa ra điều kiện rằng quốc gia nào đóng góp 1 tỷ USD sẽ có tư cách thành viên vĩnh viễn. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có nước nào góp khoản tiền này.

Tại buổi lễ thành lập tổ chức rầm rộ hôm 9/2/2026 tại Washington D.C, một số quốc gia thành viên bao gồm: Kazakhstan, Azerbaijan, UAE, Morocco, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan và Kuwait đã cam kết cung cấp khoảng 7 tỷ USD cho các kế hoạch viện trợ và tái thiết Gaza, còn ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ đóng góp 10 tỷ USD. Tuy nhiên, các khoản tiền này được cho là vẫn chưa được chuyển vào tài khoản quỹ chính thức của hội đồng do World Bank quản lý.

Ông Trump tuyên bố thành lập Hội đồng Hòa bình. Ảnh Getty.

Người phát ngôn của Hội đồng Hòa bình cùng một nguồn tin khác cho biết hiện tổ chức này đang trực tiếp nhận tiền quyên góp thông qua tài khoản mở tại JPMorgan Chase, đồng thời một phần tiền do các nước tài trợ chỉ định mục đích sử dụng trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc các khoản tiền liên quan thiếu cơ chế giám sát độc lập và minh bạch, làm dấy lên nghi vấn từ bên ngoài.

Các khoản tài trợ trực tiếp nói trên bao gồm: Morocco đóng góp khoảng 20 triệu USD để chi trả lương cho lãnh đạo và các ủy ban kỹ thuật của tổ chức; UAE cung cấp 100 triệu USD để huấn luyện lực lượng cảnh sát mới cho Gaza.

Tuy nhiên, kế hoạch này hiện vẫn chưa được triển khai và khoản tiền cũng đang bị đóng băng. Tất cả các khoản trên đều không đi qua tài khoản quỹ chính thức do World Bank quản lý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập tổ chức “Hội đồng Hòa bình” (Board of Peace) này vào tháng 1 năm nay và gọi đây là “một trong những tổ chức quốc tế có ảnh hưởng nhất”.

Con rể ông Trump là Jared Kushner từng đề xuất bản quy hoạch “Gaza tương lai” vận hành bằng AI, bao gồm xây dựng các tòa nhà chọc trời, khu dân cư cao cấp. Tuy nhiên cho đến nay, kế hoạch tái thiết hầu như chưa đạt được tiến triển thực chất nào.

Các nguồn tin cho biết cơ sở hạ tầng tại Gaza hiện bị tàn phá nghiêm trọng, trong khi hệ thống an ninh và hành chính vẫn chưa trở lại hoạt động bình thường, khiến phần lớn nguồn viện trợ và tái thiết chưa thể chính thức triển khai.

Logo của Hội đồng Hòa bình. Ảnh: Wiki.

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó cũng dự định tái phân bổ khoảng 1,2 tỷ USD viện trợ, nhưng khoản tiền này hiện vẫn chưa được giải ngân.

Các cường quốc châu Âu chủ chốt đã giữ khoảng cách với Hội đồng Hòa bình, Pháp và Vương quốc Anh đều từ chối tham gia. Thành viên của hội đồng chủ yếu gồm các đối tác lâu năm của Mỹ tại Trung Đông, các đồng minh cùng hệ tư tưởng với ông Trump, và các quốc gia muốn thu hút sự chú ý từ ông Trump.

Hội đồng Hòa bình không chỉ do Mỹ dẫn dắt mà còn nằm dưới quyền kiểm soát của cá nhân ông Trump. Ông được cho là có quyền quyết định cuối cùng, đồng thời vẫn có thể tiếp tục lãnh đạo tổ chức này ngay cả sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.

