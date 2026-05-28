Chuyên cơ của ông Putin được các tiêm kích Kazakhstan hộ tống

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan với tiêm kích hộ tống, tập trung vào hợp tác năng lượng, thương mại và dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Astana.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/5 bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày tới Kazakhstan, trong bối cảnh Moscow và Astana tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiến lược về kinh tế, năng lượng và hội nhập khu vực giữa lúc cục diện địa chính trị Á - Âu đang biến động mạnh.

Chiếc chuyên cơ chở ông Putin được các tiêm kích Kazakhstan hộ tống ngay từ khi đi vào không phận nước này cho tới lúc hạ cánh xuống thủ đô Astana. Đích thân Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ra sân bay đón nhà lãnh đạo Nga. Lễ đón được tổ chức với nghi thức trang trọng, có sự tham gia của dàn quân nhạc quân đội, thanh niên cùng đội danh dự đại diện cho toàn bộ các quân chủng của lực lượng vũ trang Kazakhstan.

Sau lễ đón, Văn phòng Tổng thống Kazakhstan xác nhận chiến đấu cơ nước này đã thực hiện nhiệm vụ hộ tống chuyên cơ Nga từ thời điểm vượt biên giới cho tới khi đáp xuống Astana, cho thấy mức độ coi trọng đặc biệt mà Kazakhstan dành cho chuyến thăm lần này.

Chuyến công du diễn ra theo lời mời của ông Tokayev và kéo dài từ ngày 27 đến 29/5, trùng với thời điểm Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) được tổ chức tại Astana. Ông Putin dự kiến tham gia các phiên họp của Hội đồng Kinh tế Á - Âu tối cao, nơi các nhà lãnh đạo khu vực sẽ bàn về tương lai của khối liên minh kinh tế hậu Xô Viết.

Theo Điện Kremlin, các cuộc thảo luận giữa hai bên sẽ tập trung vào thương mại, năng lượng, vận tải, hội nhập khu vực và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Moscow mô tả quan hệ Nga - Kazakhstan hiện ở “mức độ đặc biệt cao”, trong bối cảnh hai nước vẫn duy trì quan hệ kinh tế và an ninh sâu rộng bất chấp áp lực địa chính trị từ phương Tây.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của ông Putin tới Kazakhstan trong nhiệm kỳ tổng thống hiện tại – một hình thức ngoại giao được Nga sử dụng tương đối hạn chế và thường chỉ dành cho các đối tác chiến lược quan trọng nhất.

Các hoạt động chính của chuyến thăm sẽ diễn ra trong ngày 29/5, khi ông Putin và ông Tokayev dự kiến tổ chức hội đàm song phương trước khi chứng kiến lễ ký kết một loạt văn kiện hợp tác mới.

Theo giới chức Nga, hai bên đã chuẩn bị 16 tài liệu để ký kết, trong đó đáng chú ý có tuyên bố chung về nền tảng hữu nghị và quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân Nga và Kazakhstan.

Một trong những chủ đề được quan tâm nhất là hợp tác năng lượng và kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Kazakhstan. Dự án này được xem là bước đi chiến lược của Astana nhằm giảm phụ thuộc vào than đá và hiện đại hóa hạ tầng năng lượng quốc gia, trong khi Nga muốn củng cố vai trò nhà cung cấp công nghệ hạt nhân chủ chốt tại khu vực Trung Á.

Giới quan sát nhận định chuyến thăm của ông Putin mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác song phương. Trong bối cảnh Nga đang chịu các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây và tìm cách xoay trục sang châu Á, Kazakhstan nổi lên như một đối tác then chốt giúp Moscow duy trì hành lang thương mại và ảnh hưởng tại Trung Á.

Ông Putin gần nhất tới Kazakhstan vào tháng 11/2024, còn ông Tokayev cũng đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow hồi năm ngoái, cho thấy tần suất tiếp xúc cấp cao giữa hai nước vẫn được duy trì dày đặc.

