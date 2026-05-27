Trung Quốc ra mắt “quái vật biển sâu” Type 095: Tàu ngầm hạt nhân khiến cả Mỹ và Nga phải chú ý

Type 095, tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới của Trung Quốc, được cho là đã hạ thủy với công nghệ tàng hình và tên lửa siêu vượt âm tối tân. Giới phân tích cảnh báo cán cân sức mạnh hải quân ở Thái Bình Dương có thể thay đổi lớn.

Từ lâu, tàu ngầm hạt nhân vẫn được xem là “mắt xích cuối” mà Trung Quốc chưa thể vượt qua Mỹ và Nga. Nhưng giờ đây, giới quân sự quốc tế bắt đầu lo ngại rằng khoảng cách ấy đang biến mất rất nhanh.

Hàng loạt báo cáo mới cho biết xưởng đóng tàu Bột Hải ở thành phố Hồ Lô Đảo của Trung Quốc đã hạ thủy chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 095 đầu tiên – một bước ngoặt được mô tả là có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh dưới lòng đại dương ở Thái Bình Dương.

Nếu các thông tin này chính xác, đây sẽ là tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ ba đầu tiên của Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đồng thời là đối thủ trực tiếp của những “quái vật biển sâu” nổi tiếng nhất thế giới như lớp Seawolf của Mỹ hay Yasen-M của Nga.

Điều khiến giới quân sự phương Tây đặc biệt chú ý không phải là kích thước hay hỏa lực, mà là độ im lặng của Type 095. Trong chiến tranh tàu ngầm, kẻ nào ít tiếng động hơn thường là kẻ sống sót.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Type-093 của Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: MW.

Các tàu Type 093 trước đây của Trung Quốc từng bị đánh giá là khá ồn, khiến chúng dễ bị hệ thống săn ngầm Mỹ phát hiện. Nhưng qua nhiều năm nâng cấp, các phiên bản Type 093B đã cải thiện đáng kể. Và Type 095 được cho là bước nhảy vọt hoàn toàn mới.

Theo các nguồn phân tích ảnh vệ tinh và giới chuyên gia quân sự, Type 095 có thể là tàu ngầm đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ chân vịt vành khuyên Rim Driven Propeller kết hợp hệ thống đẩy pump-jet cực kỳ tiên tiến. Công nghệ này giúp giảm hiện tượng tạo bong bóng nước – thứ thường khiến tàu ngầm phát ra âm thanh dễ bị sonar phát hiện.

Ngoài ra, thiết kế đuôi chữ X mới, thân tàu cải tiến khí động học dưới nước, cùng hệ thống giảm rung và giảm tiếng ồn lò phản ứng hạt nhân được cho là khiến Type 095 “êm” hơn rất nhiều so với các thế hệ cũ.

Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Hải quân Mỹ. Ảnh: MW.

Cựu sĩ quan Hải quân Mỹ Christopher Carlson cảnh báo rằng Type 095 sẽ là “một tàu ngầm cực kỳ yên lặng”, đủ sức làm thay đổi cuộc chơi săn ngầm trong khu vực.

Brent Sadler, chuyên gia của Quỹ Heritage tại Mỹ, cũng thừa nhận công nghệ tàu ngầm Trung Quốc đang tiến bộ với tốc độ đáng lo ngại và ngày càng khó theo dõi hơn.

Không chỉ “êm”, Type 095 còn được cho là sở hữu năng lực chiến đấu vượt xa Type 093.

Tàu mới được ước tính có lượng giãn nước khoảng 10.000 tấn, lớn hơn gần 50% so với Type 093. Kích thước lớn hơn đồng nghĩa với việc mang được nhiều tên lửa hơn, hoạt động xa hơn và bền bỉ hơn.

Các nguồn tin quân sự cho rằng Type 095 có thể được trang bị tên lửa siêu vượt âm YJ-20 và YJ-19 – những vũ khí mà Trung Quốc kỳ vọng đủ sức xuyên thủng hệ thống phòng thủ của các nhóm tàu sân bay Mỹ.

Tên lửa hành trình hải quân YJ-19. Ảnh: MW.

Nếu điều này thành hiện thực, Type 095 không đơn thuần là tàu săn ngầm, mà còn có thể trở thành “sát thủ tàu sân bay”.

Điểm đáng chú ý là Trung Quốc dường như không chỉ đóng vài chiếc thử nghiệm.

Năm 2025, Trung Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ về số lượng tàu ngầm hạt nhân được sản xuất mỗi năm, trong bối cảnh ngành công nghiệp đóng tàu quân sự Mỹ liên tục gặp nút thắt và chậm tiến độ.

Giới phân tích cho rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt Type 095 trong nhiều năm tới, biến chúng thành xương sống mới của lực lượng tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc.

Song song với đó, Hải quân Trung Quốc cũng đang mở rộng nhanh chóng các nhóm tác chiến tàu sân bay. Điều này khiến vai trò của Type 095 trở nên đặc biệt quan trọng: hộ tống tàu sân bay, săn tàu ngầm đối phương và kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược.

Các chuyên gia cho rằng đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm thách thức ưu thế hải quân của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Trong gần một thập kỷ qua, Trung Quốc liên tục tạo ra những “cột mốc gây sốc” trong lĩnh vực quân sự: từ tiêm kích tàng hình J-20, tàu khu trục Type 055 cho tới nay là Type 095.

Nếu Type 095 thực sự đạt năng lực ngang hàng Seawolf hay Yasen-M như các báo cáo ban đầu, đây có thể là lần đầu tiên Mỹ phải đối mặt với một đối thủ tàu ngầm ngang cơ tại châu Á.

Và điều khiến Washington lo ngại nhất có lẽ là: Trung Quốc dường như mới chỉ bắt đầu.

Theo MW, TWZ