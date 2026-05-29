Việt Nam và Singapore ký kết hàng loạt văn kiện hợp tác

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong vừa chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế, giáo dục và pháp luật.

Sáng 29/5, chuyên cơ chở Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Changi (Singapore) bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến 31/5 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân.

Trong thời gian ở Singapore, nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La ngày 29/5.

Đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Singapore có: Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Josephine Teo; Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh; Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Zhou Suli.

Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác năng động, thực chất và hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á. Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN.

Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025 là bước phát triển có ý nghĩa rất quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao, sự gắn bó lợi ích ngày càng sâu sắc và tầm nhìn chiến lược chung của hai nước trong bối cảnh mới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục triển khai và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN.

Trưa cùng ngày, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng chứng kiến Lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam - Singapore.

Các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cơ quan phát triển dịch vụ công Singapore; Tuyên bố chung giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, Khoa học và Công nghệ Singapore về tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Singapore; Văn kiện Điều khoản tham chiếu hợp tác thương mại nông sản thực phẩm Việt Nam-Singapore; Bản ghi nhớ về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu sản xuất tiên tiến giữa Tập đoàn Becamex và A*Star.

Trao Giấy chứng nhận đầu tư cho VSIP Huế, VSIP Nghệ An, VSIP Ninh Bình, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh; Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Đại học kỹ thuật Nanyang; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

