Công bố 2 dự án ở Đà Nẵng cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài sở hữu nhà ở

UBND TP Đà Nẵng vừa công bố danh mục gồm 2 dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu. Hai dự án đều nằm trên trục đường Bạch Đằng nối dài, trung tâm TP Đà Nẵng.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng cho phép 2 dự án gồm: Dự án Tháp ven sông Royal Đà Nẵng do Công ty TNHH MTV The Royal Đà Nẵng làm chủ đầu tư và dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại - Căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (DaNang Landmark) do Công ty Cổ phần Cosmos Housing làm chủ đầu tư.

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng TP phối hợp Cổng Thông tin điện tử tổ chức công bố công khai đối với 2 dự án này để dư luận được rõ.

Được biết, Dự án Tháp ven sông Royal Đà Nẵng (The Royal Đà Nẵng Boutique Hotel & Condo) do Công ty TNHH MTV The Royal Đà Nẵng làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, trên diện tích đất hơn 3.100 m2 tại tuyến đường Bạch Đằng nối dài, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Dự án gồm 1 toà tháp cao 29 tầng nổi và 2 tầng hầm. Dự án có tổng diện tích sàn hơn 50.000 m2. Khi hoàn thành, dự án cung cấp hơn 280 căn hộ ở cao cấp và căn hộ dịch vụ.

Dự án từng thuộc Tập đoàn Sun Frontier (Nhật Bản), sau đó được Tập đoàn Danh Khôi mua lại năm 2020 và đổi tên pháp nhân thành Công ty TNHH MTV The Royal Đà Nẵng. Hiện dự án đã cất nóc (tháng 6/2024) và đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Còn dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại - Căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (DaNang Landmark/Danang Landmark Tower) do Công ty Cổ phần Cosmos Housing làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, trên diện tích lô đất gần 3.800 m2, tại tuyến đường Bạch Đằng nối dài, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Dự án gồm 2 tòa tháp đôi cao 31 tầng và 39 tầng, cùng 2 tầng hầm thông nhau. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp cho thị trường 454 căn hộ (gồm 446 căn hộ ở có diện tích từ 56-185 m2 và 8 căn shophouse).

Dự án đã được UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2022, điều chỉnh năm 2025 và đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai từ tháng 3/2026.