Rác thải chất đống ở Đà Nẵng, người dân bức xúc

Trong khi rác thải sinh hoạt ở các xã của Đà Nẵng tiếp tục phát sinh thì nhà máy xử lý rác thải Bắc Quảng Nam lại đóng cửa khiến nguy cơ ô nhiễm càng trở nên nghiêm trọng.

Nhiều tháng qua, lượng lớn rác thải sinh hoạt bị ùn ứ chất đống như núi, phủ bạt sơ sài khiến cuộc sống của người dân các xã Nam Phước, Duy Nghĩa, Điện Bàn, Thu Bồn… bị ảnh hưởng.

Ông Đặng Thanh Nhàn, Trưởng Phòng Kinh tế xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng cho biết theo quy trình, số lượng rác sinh hoạt này được thu gom trong các khu dân cư rồi chuyển đến khu xử lý rác. Tuy nhiên nhiều tháng nay, rác thải sinh hoạt phải tập kết tạm thời mà không được chuyển đi xử lý. Tình trạng ùn ứ rác thải sinh hoạt hiện đã ở mức báo động.

"Với tình trạng rác thải tồn đọng như thế này, nếu không xử lý kịp thời sẽ phát sinh ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm nguồn không khí… ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cộng đồng người dân trên địa bàn xã", ông Nhàn cho hay.

Bãi tập kết rác cao như núi, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Còn ông Trần Minh Hải, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng cho biết từ tháng 9/2025 đến nay, lượng rác tồn trên địa bàn xã đã phát sinh hơn 600 tấn rác. Xã cũng đã phối hợp với nhiều địa phương, đề nghị thành phố xử lý nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp.

Rác thải sinh hoạt bị ùn ứ do nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam dừng hoạt động từ tháng 9/2025. Nhà máy này bị Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng phát hiện sai phạm trong công tác xử lý rác gây ô nhiễm môi trường.

Khi nào nhà máy mới hoạt động trở lại?

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam còn có tên gọi là Nhà máy rác Tam Phú thuộc thôn Phú Quý, xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng), do Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO làm chủ đầu tư với công suất thiết kế xử lý 500 tấn rác thải/ngày.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, ngày 25/9/2025, Công an TP Đà Nẵng phối hợp Bộ Công an bắt quả tang Công ty CP Huy Hoàng ECO chôn lấp, đổ thải trái quy định hàng chục nghìn tấn chất thải (rác thải sinh hoạt và chất thải phát sinh không qua xử lý đúng quy trình) và nhà máy bị đình chỉ hoạt động để phục vụ điều tra.

Sau khi nhà máy bị đình chỉ để điều tra, rác thải sinh hoạt từ nhiều xã, phường phía bắc TP Đà Nẵng (Đại Lộc, Duy Xuyên, Nam Phước, Thu Bồn, Điện Bàn Đông…) tồn đọng nghiêm trọng. Nhiều địa phương phải tập kết tạm thời, gây ô nhiễm cục bộ, bức xúc cho người dân.

Trước tình trạng này, ngày 10/3/2026, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình đã ký công văn yêu cầu Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thủ tục môi trường và đưa nhà máy hoạt động trở lại trước ngày 15/3/2026. Đồng thời yêu cầu công ty này phải chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ lượng rác tồn đọng và chất thải phát sinh, đảm bảo đúng quy định bảo vệ môi trường, nhưng đến nay, nhà máy vẫn chưa hoạt động trở lại khiến tình trạng ùn ứ rác sinh hoạt diễn ra phức tạp.

Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam không có dấu hiệu hoạt động cho dù lãnh đạo TP Đà Nẵng đã ra tối hậu thư.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND xã Đại Lộc, cho biết lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo cho UBND xã làm việc với nhà máy để đảm bảo xử lý rác thải phát sinh trên địa bàn. Xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế cử trực tiếp chuyên viên theo dõi, thường xuyên phối hợp với phía nhà máy xử lý rác nhằm đảm bảo cái đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

"Tuy nhiên đến nay, phía Nhà máy xử lý rác thải Bắc Quảng Nam vẫn chưa có bất kỳ thông tin hay báo cáo gì. Mặc dù UBND Thành phố có giao cho địa phương hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nhưng phía nhà máy không có động thái gì", ông Hưng cho biết.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng.

Chưa xác định thời điểm nhà máy xử lý rác Bắc Quảng Nam hoạt động lại đồng nghĩa với việc tình trạng ùn ứ rác ở các địa phương nông thôn của Đà Nẵng sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Trong khi đó, giải pháp tạm thời là vận chuyển rác về Khu xử lý rác Tam Nghĩa chỉ đáp ứng được một phần rác sinh hoạt phát sinh (7 xe rác).

