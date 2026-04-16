Đà Nẵng chính thức mở lại đường bay đón du khách Nga

Từ 16/4-30/10/2026, dự kiến sẽ có khoảng 60.000 lượt khách Nga và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) đến Đà Nẵng, với thời gian lưu trú ít nhất 9 đêm/khách.

Ngày 16/4, chuyến bay mang số hiệu VJ7989 từ Vladivostok (Nga), đưa 220 hành khách đầu tiên từ Nga đến Đà Nẵng, chính thức khôi phục và khai thác thị trường này.

Đây là kết quả của hành trình xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch Đà Nẵng của địa phương đến thị trường Nga và các quốc gia lân cận.

Nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp về một điểm đến thân thiện, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng đã phối hợp cùng Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng và các đơn vị tổ chức lễ đón ngay tại sảnh đến Nhà ga quốc tế T2 – Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Bên cạnh các hoạt động chào mừng, ban tổ chức còn tặng hoa và quà lưu niệm, chụp ảnh lưu niệm và trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm du lịch Đà Nẵng.

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, từ 16/4-30/10/2026, dự kiến sẽ có khoảng 60.000 lượt khách từ Nga và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) đến Đà Nẵng, với thời gian lưu trú ít nhất 9 đêm/khách. Tổng cộng, các đường bay dự kiến khoảng 40 chuyến bay/tháng, qua đó góp phần quan trọng trong việc gia tăng đáng kể lượng khách từ thị trường Nga và CIS đến Đà Nẵng trong giai đoạn cao điểm năm 2026.

Cũng theo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang tập trung phục hồi các thị trường quốc tế trọng điểm, thị trường Nga và CIS được xem là nguồn khách chiến lược, có khả năng mang lại sản lượng ổn định, thời gian lưu trú dài và mức chỉ tiêu cao. Đây là nhóm khách đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng doanh thu và kéo dài mùa vụ du lịch cho các điểm đến.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã đón khoảng 2,3 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách Nga và CIS đạt hơn 100.000 lượt, chiếm khoảng 4,35%. Ngành du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu trong năm 2026 tăng trưởng từ 30–40% so với năm 2025, đồng thời kỳ vọng tiếp tục mở rộng mạnh mẽ thị trường này.

"Việc mở rộng khai thác các đường bay từ Nga và CIS không chỉ góp phần đa dạng hóa thị trường khách mà còn tạo đòn bẩy để Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến quốc tế hấp dẫn tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương", Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cho hay.