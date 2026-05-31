Mãn nhãn màn pháo hoa đêm khai mạc DIFF 2026

Tối 30/5, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 khai mạc với màn tranh tài giữa 2 đội Việt Nam 1 (Đà Nẵng) và Trung Quốc.

Được xem là đặc sản của mỗi mùa DIFF, những màn trình diễn pháo hoa tranh tài ở đêm khai mạc tiếp tục thể hiện đẳng cấp quốc tế.

Cùng khai thác chủ đề “Thiên nhiên”, nhưng hai đội đã lựa chọn hai cách kể chuyện hoàn toàn khác nhau trên bầu trời Đà Nẵng.

Đội Đà Nẵng mở màn bằng câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam, từ những miền di sản trù phú đến thông điệp về bảo vệ môi trường và tương lai xanh.

Đội Đà Nẵng dẫn dắt khán giả đi từ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của thiên nhiên đến những suy ngẫm về trách nhiệm gìn giữ hành tinh xanh.

Đội Đà Nẵng thể hiện sự đột phá trong kỹ thuật pháo hoa khi trình diễn màn ánh sáng rất mới lạ

Đại tiệc ánh sáng pháo hoa được đội Đà Nẵng đem đến cho người xem tại DIFF 2026

Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc, đan xen giữa những đại cảnh pháo rực rỡ và những khoảng lặng giàu cảm xúc,

Đa sắc màu đến từ đội Đà Nẵng

Sự kết hợp giữa kỹ thuật đổi mới và ngày càng hoàn thiện cùng yếu tố cảm xúc đã giúp đội Đà Nẵng tạo nên một trong những màn trình diễn được đánh giá giàu bản sắc nhất của mình trong nhiều năm trở lại đây.

Trong khi đó, đội Trung Quốc tiếp tục cho thấy đẳng cấp của nhà đương kim vô địch bằng màn trình diễn “Flower of the Orient” (Bông hoa phương Đông).

Đội Trung Quốc phô diễn thế mạnh về kỹ thuật dàn dựng, khả năng đồng bộ pháo hoa với âm nhạc đỉnh cao cùng các hiệu ứng pháo không khói chất lượng cao.

Những lớp pháo hoa uyển chuyển, dày đặc, liên tục chuyển đổi hình thái và màu sắc đã biến bầu trời sông Hàn thành một bức họa phương Đông đầy mê hoặc.

Thác ánh sáng bên dòng sông Hàn do đội Trung Quốc vẽ nên

Đa dạng phong cách bắn từ tầng thấp đến tầm trung, người xem xuýt xoa với màn trình diễn của đội Trung Quốc.

Người pháo hoa mãn nhãn của đội Trung Quốc

Đặc biệt, sự xuất hiện của ca khúc “Việt Nam Tinh Hoa” trong phần trình diễn đã tạo nên một điểm nhấn bất ngờ.

Âm hưởng quen thuộc của Việt Nam vang lên như lời chào nồng hậu của đội tham gia giải đấu.

Tiết mục đã nhận được những tràng pháo tay hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả và để lại những dấu ấn mạnh mẽ đầu tiên cho DIFF 2026.

Diễn ra từ 30/5 - 11/7, DIFF 2026 sẽ có 6 đêm trình diễn gồm:

- Ngày 30/5, giữa đội Việt nam 1 và Trung Quốc, mang chủ đề Nature (Thiên nhiên);

- Ngày 6/6, giữa 2 đội Việt Nam 2 và Pháp, mang chủ đề Heritage (Di sản);

- Ngày 13/6, giữa 2 đội Nhật Bản và Ý, mang chủ đề Culture (Văn hóa);

- Ngày 20/6, giữa 2 đội Đức - Macao với chủ đề Creative (Sáng tạo);

- Ngày 27/6, giữa 2 đội Úc và Bồ Đào Nha, với chủ đề Vision (Tầm nhìn);

- Đêm chung kết diễn ra ngày 11/7, mang với chủ đề United Horizons (Những chân trời kết nối).