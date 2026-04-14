Dự án Làng Vân đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản công nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh đối với nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân do Công ty CP Vinpearl làm chủ đầu tư.

Theo đó, chủ đầu tư đủ điều kiện bán đối với 2.437 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (Đà Nẵng) theo quy định tại Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Với việc đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, Công ty CP Vinpearl chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực đối với các thông tin về dự án, chủ đầu tư, nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án; thực hiện hồ sơ đảm bảo theo đúng quy định sau Báo cáo nghiên cứu khả thi và trong các hồ sơ liên quan; chịu trách nhiệm về bảo đảm nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án đã đáp ứng đủ điều kiện được bán theo quy định tại Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản.

Việc thanh toán trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền đặt cọc), những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở cho bên mua và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán nhà ở khi nhà ở đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định. Sử dụng tiền đã thu từ bên mua để đầu tư xây dựng dự án đúng mục đích sử dụng theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết; tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân có diện tích sử dụng đất gần 507 ha; tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng; do Công ty CP Vinpearl làm chủ đầu tư.

Dự án được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500; cấp Giấy phép xây dựng số 1116/SXD-GPXD ngày 19/6/2025 đối với hạng mục hạ tầng kỹ thuật và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước đối với dự án này. Đến nay, dự án đã được nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật phân khu 1 tại dự án.