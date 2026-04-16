Hơn 100 gian hàng và nghìn món ăn hội tụ tại Đà Nẵng Food Tour 2026

Mang chủ đề “Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng”, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ đem đến cho thực khách những cảm xúc “chạm” đến văn hoá ẩm thực đặc sắc.

Ngày 16/4, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết nhằm định vị Đà Nẵng trở thành điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực, lan tỏa giá trị thương hiệu du lịch thành phố thông qua câu chuyện văn hóa ẩm thực, từ 20/5-24/5, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 mang chủ đề “Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng” sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Biển Đông (phường An Hải) và Quảng trường biển Tam Thanh (phường Quảng Phú), cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ mang đến chuỗi hoạt động ẩm thực, văn hóa và du lịch đặc sắc, tái hiện sinh động câu chuyện tinh hoa ẩm thực xứ Quảng bằng ngôn ngữ thực cảnh, âm nhạc, vũ đạo và trình diễn ẩm thực trong đêm khai mạc vào lúc 19h30 ngày 21/5 tại Công viên Biển Đông,

Xuyên suốt từ 20/5-24/5/2026, Công viên Biển Đông sẽ trở thành tâm điểm trải nghiệm với chuỗi hoạt động đặc sắc, nổi bật khi quy tụ hơn 100 gian hàng giới thiệu hàng nghìn món ngon đặc trưng, cùng các sản phẩm OCOP và nông sản địa phương tiêu biểu.

Song hành lễ hội là không gian check-in “Sắc màu xứ Quảng” cùng khu “Trải nghiệm tinh hoa xứ Quảng”, nơi du khách có thể thưởng thức ẩm thực, trực tiếp chế biến món ăn, trải nghiệm nghề truyền thống và hòa mình vào các màn trình diễn nghệ thuật ẩm thực tương tác.

Điểm nhấn mới, giàu bản sắc văn hóa của lễ hội năm nay là hoạt động Diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” diễn ra từ 17h ngày 21/5, với hơn 70 gánh ẩm thực tái hiện văn hóa ẩm thực đường phố và nhịp sống xứ Quảng trên các tuyến phố biển.

Bên cạnh đó, không khí lễ hội Beer Fest Night, kết hợp trò chơi tương tác, âm nhạc, khung giờ ưu đãi cùng 5.000 combo Food & Beer; Đại nhạc hội được dàn dựng theo mô hình “concert đa giác quan” hứa hẹn trở thành điểm hẹn giải trí sôi động bên biển dành cho người dân và du khách.

Du khách quốc tế thích thú thưởng thức ẩm thực Xứ Quảng tại Lễ hội ẩm thực du lịch Đà Nẵng

Không chỉ ở Công viên Biển Đông, hành trình trải nghiệm còn nối dài đến biển Tam Thanh và sắc vị Hội An với chủ đề Ngày hội ẩm thực “Vị Biển”, diễn ra từ 22/5-24/5 sẽ mang đến trải nghiệm hải sản tươi sống, không gian làng chài, lễ hội bia và các hoạt động văn hóa biển đặc sắc, góp phần mở rộng trải nghiệm lễ hội ra không gian biển phía Nam thành phố.

Trong khi đó, Ngày hội “Bánh dân gian Hội An Đông” diễn ra từ 8h - 16h ngày 23/5, tại chợ Cẩm Châu là dịp tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống thông qua trình diễn, thi chế biến và trải nghiệm cùng nghệ nhân.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, Đà Nẵng còn giới thiệu đến du khách chuỗi tour ẩm thực đặc trưng Đà Nẵng 2026 được thiết kế chuyên sâu, triển khai xuyên suốt từ tháng 5- 12/2026.

“Với sự chuẩn bị chu đáo và mới mẻ, Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ đem đến cho thực khách những cảm xúc “chạm” đến văn hoá ẩm thực đặc sắc; đồng thời góp phần định vị Đà Nẵng trở thành điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực”, lãnh đạo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cho hay.