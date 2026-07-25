Từng sở hữu hơn 1 nghìn tỷ USD, Elon Musk giờ tự giễu cợt bản thân

Tháng trước, sau khi SpaceX niêm yết trên sàn chứng khoán, Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử thế giới sở hữu khối tài sản vượt 1.000 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, tài sản của ông đã giảm mất một nửa.

Ngày 12/6, SpaceX lên sàn với mức giá 135 USD/cổ phiếu, đưa giá trị tài sản của Elon Musk – cổ đông lớn nhất công ty – tăng vọt lên hơn 1,45 nghìn tỷ USD, lập kỷ lục là người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, sau đó cổ phiếu SpaceX liên tục bị bán mạnh, trong khi cổ phiếu Tesla cũng giảm giá, khiến tài sản của Musk lao dốc. Đầu tháng 7, giá trị tài sản của ông đã rơi xuống dưới mốc 1.000 tỷ USD và hiện chỉ còn khoảng 719 tỷ USD, giảm một nửa so với đỉnh.

Dù mảng hàng không vũ trụ ghi nhận thêm tiến triển mới, thị trường tài chính vừa dội một gáo nước lạnh vào Elon Musk. Cổ phiếu Tesla tuần này bốc hơi tới 18%, chốt phiên ở mức 313,03 USD/cổ phiếu — ghi nhận mức giảm theo tuần tệ nhất kể từ năm 2022. Tính từ đầu năm đến nay, mã này đã sụt giảm 30%, trở thành cổ phiếu có kết quả tệ nhất trong nhóm các gã khổng lồ công nghệ.

Nguyên nhân cốt lõi đến từ báo cáo tài chính quý 2 kém khởi sắc khi lợi nhuận Tesla không đạt kỳ vọng. Bên cạnh đó, việc công ty dồn vốn "khủng" vào các dự án tương lai như Robotaxi, robot hình người và siêu nhà máy sản xuất chip đang tạo áp lực cực lớn lên dòng tiền. Các chuyên gia phân tích nhận định đà tăng trưởng lợi nhuận của Tesla sẽ bị trì hoãn, khó có thể mang lại tỷ suất sinh lời đột phá hay duy trì đà tăng trưởng bền vững cho cổ đông trong ngắn hạn.

Làn sóng bán tháo cũng lan sang SpaceX. Ngay trước thềm đợt thử nghiệm Starship, cổ phiếu công ty này đã giảm 2,7% xuống còn 115,07 USD, chạm đáy thấp nhất kể từ khi lên sàn vào tháng trước và chốt tuần với mức giảm tổng cộng 7,2%.

Top 10 người giàu nhất thế giới tính đến ngày 25/5/2026, theo Bloomberg Billionaires Index.

Cú giội từ cả hai trụ cột đã thổi bay khoảng 130 tỷ USD khỏi khối tài sản của Elon Musk. Từng chạm mốc người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản mốc nghìn tỷ USD cách đây vài tuần, vị tỷ phú hôm 24/7 đã đành ngậm ngùi đăng dòng trạng thái đầy chua chát trên mạng xã hội X: "Cựu tỷ phú nghìn tỷ USD" ((Former) Trillionaire) như một cách tự trào về sự sụt giảm tài sản. Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 10 triệu lượt xem và khoảng 23.000 bình luận. Một cư dân mạng hài hước viết rằng, ngay cả khi Musk tiêu xài 1 triệu USD mỗi ngày, ông cũng phải mất hơn 3.000 năm mới tiêu hết số tài sản của mình, nên chẳng có gì phải lo.

Theo Bloomberg Billionaires Index, chỉ riêng trong ngày 24/7, tài sản của Musk đã bốc hơi khoảng 19 tỷ USD. Dù vậy, với 719 tỷ USD, ông vẫn là người giàu nhất thế giới. Khối tài sản này thậm chí còn lớn hơn tổng tài sản của hai nhà đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin - những người đang lần lượt xếp thứ hai và thứ ba trong bảng xếp hạng – cộng lại.

Theo bảng xếp hạng mới nhất, nhà sáng lập Nvidia, Jensen Huang, sở hữu khoảng 171 tỷ USD, đứng thứ 7 thế giới, sau nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg ở vị trí thứ 6.

Trong khi đó, Bill Gates, người từng nhiều năm giữ danh hiệu giàu nhất thế giới, hiện có tài sản khoảng 104 tỷ USD, chỉ đứng thứ 19 và đã rời khỏi top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh.

Theo Nextapple