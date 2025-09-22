Cổ phiếu Long Giang Land (LGL) bất ngờ tím trần ngược dòng thị trường

Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu LGL của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang gây chú ý khi bất ngờ tím trần, đưa thị giá áp sát mốc 4.700 đồng/cổ phiếu, bất chấp sắc đỏ bao trùm thị trường.

Kinh doanh chưa khởi sắc, thị giá tăng hơn 60%

Chỉ trong vòng một năm qua, thị giá LGL đã tăng hơn 60%, vượt xa mức tăng trưởng bình quân của nhiều cổ phiếu bất động sản nhỏ trên sàn HoSE. Tuy nhiên, đà tăng này dường như đến nhiều hơn từ kỳ vọng và dòng tiền đầu cơ ngắn hạn, hơn là nội lực doanh nghiệp.

Sau hơn 10 năm liên tiếp có lãi, năm 2024, Long Giang Land bất ngờ báo lỗ ròng gần 56 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay, chi phí tài chính và dòng tiền tắc nghẽn. Đây là cú sốc lớn đối với một doanh nghiệp từng được coi là “sạch” về kiểm toán sau nhiều năm bị ngoại trừ.

Nửa đầu năm 2025, công ty có ghi nhận sự cải thiện khi doanh thu đạt gần 40 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 6,17 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nguồn thu chủ yếu đến từ dịch vụ và quản lý tòa nhà, thay vì chuyển nhượng bất động sản - mảng cốt lõi đem lại biên lợi nhuận cao. Điều này đồng nghĩa với việc lợi nhuận dương chỉ là tín hiệu tích cực bước đầu, chưa đủ để khẳng định sự hồi phục bền vững.

Một trong những vấn đề lớn nhất đeo bám Long Giang Land nhiều năm qua là khoản nợ thuế phát sinh từ dự án quỹ nhà tái định cư Lô C, số 7/28 Thành Thái, quận 10 (cũ), TP.HCM, thuộc tổ hợp Rivera Park Sài Gòn. Dự án đã hoàn tất và bàn giao cho UBND quận từ năm 2018, với tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa được ngân sách hoàn trả.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, giá trị quyết toán giai đoạn 1 khoảng 290 tỷ đồng đã được trình UBND thành phố phê duyệt, nhưng thủ tục thanh toán vẫn chưa hoàn tất.

Trong khi chờ đợi, Long Giang Land buộc phải xuất hóa đơn từng lần phát sinh và tạm nộp 18% doanh thu cho ngân sách. Điều này khiến công ty bị treo vốn lớn, vừa mất cân đối dòng tiền, vừa phát sinh nghĩa vụ thuế chưa thể dứt điểm.

Theo Long Giang Land, đến cuối tháng 6/2025, số tiền phạt chậm nộp gần 25 tỷ đồng tăng thêm 630 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm và cao gấp 9 lần so với năm 2020.

Không bất ngờ khi trong các báo cáo kiểm toán, đơn vị kiểm toán liên tục gạch đầu dòng nhấn mạnh rủi ro từ khoản nợ thuế này, coi đây là yếu tố bất định ảnh hưởng tới khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Cổ phiếu LGL bất ngờ tím trần bất chấp sắc đỏ bao trùm thị trường. Ảnh: Tradingview

Cổ phiếu “sống” nhờ kỳ vọng và dòng tiền đầu cơ

Sự khởi sắc gần đây của LGL nhiều khả năng đến từ dòng tiền đầu cơ tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Trên thị trường, cổ phiếu bất động sản thường nhạy cảm với tin tức và tâm lý kỳ vọng, dễ tạo sóng ngắn hạn.

Bên cạnh đó, việc LGL thoát diện kiểm soát trong năm 2025 đã tạo hiệu ứng tâm lý tích cực, giúp cổ phiếu có cơ hội hồi phục. Tuy nhiên, để chuyển biến bền vững, doanh nghiệp buộc phải giải quyết bài toán cốt lõi: xử lý dứt điểm nợ thuế, đẩy nhanh pháp lý và bán hàng tại các dự án trọng điểm.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của LGL tại ngày 30/6/2025 đạt hơn 1.395 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Hàng tồn kho của công ty ở mức 387 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Rivera Park Cần Thơ, cũng như hàng hóa bất động sản tại các dự án Thành Thái và Vũ Trọng Phụng.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2025, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 283,8 tỷ đồng và vay dài hạn là 20 tỷ đồng, chủ yếu từ các cá nhân và các tổ chức phi tín dụng. Chi phí lãi vay và hợp tác kinh doanh lên tới 13,9 tỷ đồng.

Trong kịch bản tích cực, Long Giang Land được thanh toán khoản quyết toán hàng trăm tỷ đồng, cải thiện dòng tiền, lợi nhuận giữ được đà dương. Khi đó, cổ phiếu LGL có thể duy trì sức hút.

Ở kịch bản trung tính, tiến độ thanh toán kéo dài, lợi nhuận chỉ nhích nhẹ, trong khi chi phí vẫn bào mòn. Còn ở kịch bản bi quan, nếu ngân sách chậm giải ngân và thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, doanh nghiệp có nguy cơ rơi lại vòng xoáy thua lỗ.