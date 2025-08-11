VN-Index chạm mốc 1.600 điểm, cổ phiếu bất động sản dẫn sóng

Chỉ số VN-Index tăng hơn 16 điểm, đạt 1.600 điểm vào khoảng 11h30 sáng 11/8. Thanh khoản duy trì ở mức cao với tổng giá trị giao dịch hơn 24.400 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn hoạt động mạnh.

Nhóm ngân hàng và bất động sản tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh, trở thành lực đẩy quan trọng giúp thị trường duy trì đà tăng.

Trong rổ VN30, MSN (6,91%) tăng trần dẫn đầu, theo sau là các mã blue-chip như BID, VCB, FPT (tăng khoảng 1,5-1,6%), GVR (tăng 3,1%), cùng MWG, VNM và đặc biệt MBB tăng mạnh 4,4%.

VN-Index chính thức chạm mốc 1.600 điểm. Nguồn: TradingView

Cổ phiếu bất động sản cũng hút mạnh dòng tiền. CII và QCG cùng chạm trần, không có bên bán trong khi khối lượng dư mua đều trên 1,6 triệu đơn vị. PDR, HPX, CEO, KHD đều tích lũy trên 4% so với tham chiếu. Các mã như NLG, KDH, NVL dao động khoảng 2-3%.

Trên sàn UPCoM, F88 tiếp tục tăng trần, vượt mốc 1 triệu đồng/cổ phiếu, trở thành mã có thị giá cao nhất thị trường.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu như VIC, CTG, STB, VRE, BSR, DCM, VPL, LPB, TPB, HVN chìm trong sắc đỏ, giảm từ nhẹ đến vừa phải.

Trong báo cáo cập nhật thị trường gần nhất, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) dự báo VN-Index sẽ chạm vùng giá 1.614-1.645 trong phiên đầu tuần, tức tăng khoảng 30-45 điểm so với tham chiếu.

Công ty Chứng khoán ACB cũng nghiêng về kịch bản VN-Index tăng tiếp. Nhóm này cho rằng thanh khoản duy trì ở mức cao phản ánh lực cầu tích cực và bền vững của thị trường. Bên cạnh dòng tiền lan tỏa qua nhiều nhóm cổ phiếu, tâm lý tích cực của nhà đầu tư được đánh giá là động lực quan trọng giúp chỉ số tiến vào ngưỡng kháng cự quan trọng.

Theo Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), thị trường bắt đầu phân hóa rõ nét vì hiện tượng “căng” hạn mức cho vay ký quỹ. Các cổ phiếu tăng mạnh gần đây bắt đầu có tình trạng hết hạn mức cho vay, vì thế không hấp dẫn thêm dòng tiền mới, dẫn đến đà tăng giá yếu hơn. Ngược lại, những mã chưa tăng nhiều và có kết quả kinh doanh tích cực sẽ thu hút dòng tiền.