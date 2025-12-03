Thương vụ lãi gần 4.700% tiết lộ triết lý đơn giản giúp Warren Buffett tích lũy tài sản khổng lồ

Ông Warren Buffett vẫn sống trong căn nhà trị giá 31.500 USD mua năm 1958, nay được định giá 1,5 triệu USD. Câu chuyện cho thấy sức mạnh của chiến lược “mua và giữ” đã giúp ông trở thành huyền thoại đầu tư với tài sản 154 tỷ USD.

Trong bức thư gửi tới cổ đông của Berkshire Hathaway nhân dịp Lễ Tạ ơn – cũng là bức thư cuối cùng trước khi ông rời ghế CEO vào cuối năm nay – huyền thoại đầu tư Warren Buffett nhắc lại rằng ông đã mua “ngôi nhà đầu tiên và duy nhất” của mình tại quê nhà Omaha, bang Nebraska, vào năm 1958.

Ngày nay, Buffett là một trong những người giàu nhất thế giới, với tài sản ròng khoảng 154 tỷ USD, theo Danh sách Tỷ phú Thế giới của Forbes.

Dù là một tỷ, Buffett lại nổi tiếng tiết kiệm – do đó ông vẫn sống trong căn nhà mua từ năm 1958. Nhưng điều này cũng phản ánh triết lý “mua và giữ” đã giúp ông xây dựng khối tài sản khổng lồ.

Khi ông mua căn nhà vào năm 1958, nó có giá 31.500 USD. Hiện nay, nó được hãng Trulia định giá khoảng 1,5 triệu USD, nghĩa là ông đã thu về mức lợi nhuận gần 4.700% so với khoản đầu tư ban đầu, chưa tính lạm phát.

Dù vậy, Buffett từng khẳng định việc mua nhà “thường là một khoản đầu tư tệ hại”, bởi các chi phí bị bỏ sót như lãi thế chấp, thuế tài sản và bảo hiểm nhà ở sẽ ăn mòn lợi nhuận. Nhưng ông yêu thích căn nhà của mình, và ông thường nói đây là khoản đầu tư tốt thứ ba ông từng thực hiện – sau 2 chiếc nhẫn cưới. Ông tái hôn năm 2006 sau khi người vợ đầu, bà Susan Buffett, qua đời vào năm 2004.

Chiến lược khác biệt trong giới siêu giàu

Căn nhà của Buffett khiêm tốn hơn nhiều so với biệt thự của các tỷ phú tên tuổi khác, và chỉ chiếm một phần nhỏ trong tài sản của ông. Mức lời lớn từ căn nhà cũng chẳng thấm vào đâu so với lợi nhuận mà danh mục đầu tư của ông tạo ra – nhưng nó vẫn là một “thương vụ địa ốc khủng” dù ông không hề cố gắng.

Hãy nhìn vào trường hợp của Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon – cũng là một tỷ phú hàng đầu: ông đã chi 10 triệu USD cho bất động sản của mình năm 1998 và thêm 28 triệu USD để cải tạo vào năm 2010. Ông còn mua căn nhà kế bên, được đồn đoán có giá 53 triệu USD.

Không chỉ vậy, Bezos còn chi 78 triệu USD để mua một khu biệt lập ở Maui và sở hữu hàng loạt bất động sản tại Beverly Hills, Manhattan, Texas, Miami và Washington, D.C. Tổng giá trị danh mục bất động sản của ông lên tới 700 triệu USD.

Dù lý do của Bezos có thể khác, ông đang giảm rủi ro bằng cách đa dạng hóa tài sản – và những bất động sản đó đều có tiềm năng tăng giá mạnh trong dài hạn. Tuy nhiên, thật khó vượt qua mức lợi nhuận gần 5.000% của Buffett.

Ở tuổi 95, Buffett nổi tiếng với việc nắm giữ đầu tư trong hàng thập kỷ. Dù vậy, không đơn giản để một người có thể trở thành Buffett – nếu không thì giờ đã có nhiều tỷ phú hơn. Ông chỉ đầu tư vào những doanh nghiệp mà ông hiểu rõ và thấy giá trị dài hạn. Và ông hiếm khi thay đổi chiến lược, bất chấp biến động thị trường.

Ông thậm chí vẫn giữ phần lớn danh mục đầu tư của mình xuyên suốt khủng hoảng tài chính 2008. Thay vì bán tháo, ông tận dụng cơ hội để đầu tư vào các công ty lớn của Mỹ với giá chiết khấu.

Những quyết định đó đã mang lại quả ngọt: hiện ông được xếp hạng là người giàu thứ 6 thế giới. Berkshire Hathaway, công ty do ông điều hành từ năm 1965, đạt mức lợi nhuận trung bình 19,9% mỗi năm tính đến cuối năm 2024.

Phép màu của chiến lược mua và giữ

Thành công của Buffett trên thị trường chứng khoán – nơi ông luôn tin vào sức mạnh của quỹ chỉ số S&P 500 – cho thấy sự đơn giản và kiên nhẫn có thể mang lại phần thưởng lớn. Điều này đúng không chỉ với cổ phiếu, mà cả bất động sản hay nghệ thuật.

Chiến lược “mua và giữ” nghĩa là không cố gắng bắt đáy hay đỉnh thị trường, không chạy theo cổ phiếu nóng, và không hoảng loạn bán tháo. Theo triết lý Buffett, điều quan trọng là giá trị doanh nghiệp chứ không phải giá cổ phiếu.

Dù Buffett từng nói bất động sản là khoản đầu tư “tệ”, ông vẫn thành công với chính ngôi nhà của mình. Và dù lãi suất thế chấp tăng, thị trường nhà ở Mỹ trì trệ, lợi nhuận bình quân 5 năm của bất động sản ở Mỹ kể từ 1975 đến nay vẫn là +26%, theo Realtor.com.

“Hơn nữa, đầu tư bất động sản không phải lúc nào cũng ‘dễ ăn’ vì giá nhà cao và lãi suất thế chấp lớn làm giảm lợi nhuận”, chuyên gia Hannah Jones nói với Realtor.

“Nhà đầu tư hoặc chủ nhà muốn mua thêm bất động sản cần hiểu rõ chi phí, thu nhập kỳ vọng và thời gian thu hồi vốn”, bà nói.

Một nguyên tắc phổ biến là chủ nhà nên ở ít nhất 5 năm trước khi bán để hòa vốn hoặc thấy giá trị tăng. Nhưng do thị trường Mỹ đang chững lại, Realtor ước tính điểm hòa vốn hiện nay có thể lên tới 10 năm.

Tuy nhiên, nếu một người suy nghĩ giống như Buffett, và dự định sống cả đời trong một ngôi nhà, thì 10 năm chẳng đáng gì.

Theo MSN