Kinh tế - Dữ liệu

Bất động sản Dữ liệu Kinh Doanh

Chứng khoán 24/11: VN-Index tăng hơn 13 điểm, nhóm cổ phiếu "họ Vin" nâng đỡ thị trường

Hoàng Anh
Hoàng Anh
Nhóm cổ phiếu “họ Vin” giao dịch tích cực trong phiên hôm nay (24/11), trong đó VRE tăng trần lên 34.450 đồng/cp.

Chứng khoán 24/11: VN-Index tăng hơn 13 điểm, nhóm cổ phiếu “họ Vin” nâng đỡ thị trường

Chốt phiên giao dịch hôm nay (24/11), VN-Index tăng 13,05 điểm (0,79%) lên 1.667,98. HNX-Index giảm 1,91 điểm (0,73%) đạt 261,22 điểm. UPCoM-Index tăng 0,24 điểm (0,2%) lên 118,93 điểm.

Rổ VN30 có 10 mã tăng, 18 mã giảm, 2 mã đứng giá. VRE là tâm điểm khi tăng trần lên 34.450 đồng/cp và trắng bên bán.

Trong phiên hôm nay, các nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường gồm: VJC tăng 5,24%, VNM tăng 5,18%, VPB tăng 1,58%, NVL tăng 2,6%, SSB tăng 1,46%.

Nhóm cổ phiếu họ “Vin” cũng tăng tích cực khi VIC tăng 4,27%, VHM tăng 3,42%, VRE tăng 6,99%, VPL tăng 4,56%. Tổng cộng 4 mã này đóng góp hơn 11 điểm cho VN-Index.

Ngược lại, một số cổ phiếu gây áp lực cho thị trường như: STB giảm 2,53%, HPG giảm 1,09%, TCB giảm 0,88%. Các cổ phiếu “rực lửa” trong phiên còn có FPT, MWG, ACB, CII, VND, SHB, GEX.

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 18.690 tỷ đồng, trong đó HOSE chiếm hơn 17.360 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.250 tỷ đồng.

Thị trường dần phục hồi nhưng các công ty chứng khoán vẫn khuyến nghị nhà đầu tư cẩn trọng khi đưa ra quyết định.

Theo Chứng khoán Tiên Phong (TPS), VN-Index có tiềm năng hướng tới vùng 1.700 – 1.800 trong thời gian tới với các mức hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.642 điểm hoặc 1.634 điểm tương ứng với đường trung bình động MA20 và MA10.

Trong khi đó, Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự báo xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30 - 50% danh mục và vẫn có thể xem xét mua mới.

Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định, nếu lực cầu duy trì ổn định và thanh khoản tiếp tục được cải thiện, khả năng nối dài nhịp hồi phục sẽ tăng lên, tạo cơ hội để thị trường hướng tới kiểm định vùng kháng cự tiếp theo quanh mốc 1.700 điểm.

Đánh giá chung về thị trường, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị, nhà đầu tư có thể cân nhắc những đợt hồi phục để chốt lời ngắn hạn. Ở chiều mua, nhà đầu tư có thể tiếp tục khai thác cơ hội ngắn hạn tại các cổ phiếu đang có chuyển biến tốt từ vùng hỗ trợ hoặc đang có mô hình tăng giá tốt.

