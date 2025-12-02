Chứng khoán 2/12: VN-Index tăng mạnh, khối ngoại đảo chiều mua ròng

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 24.320 tỷ đồng trong phiên giao dịch 2/12. Khối ngoại quay trở lại mua ròng hơn 630 tỷ đồng, tập trung ở các cổ phiếu như VJC, VIC, TCB, MBB…

Kết phiên hôm nay (2/12), VN-Index tăng 15,39 điểm, tương đương 0,9% lên 1.717,16 điểm. Dù chỉ số duy trì sắc xanh, HOSE chỉ ghi nhận 144 mã tăng nhưng có tới 149 mã giảm, thanh khoản đạt hơn 22.390 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 0,96 điểm (0,37%) lên 258,87 điểm với 84 mã tăng và 57 mã giảm.

UPCoM-Index tăng 0,56 điểm (0,47%) lên 119,70 điểm, ghi nhận 120 mã tăng và 85 mã giảm.

Mức tăng của VN-Index được hỗ trợ từ VIC tăng 1,89% và đóng góp 3,84 điểm cho VN-Index, TCB tăng 3,01%, VJC tăng 6,87% đều nằm trong nhóm hỗ trợ mạnh cho chỉ số. HDB cũng tăng 1,59% và đứng thứ tư về tác động tích cực. Tiếp theo là MBB, VHM, EIB, STB, GEE, VND, VPL, CTG.

Ngược lại, VPB là cổ phiếu gây áp lực nhất thị trường trong phiên hôm nay, giảm 1,37%, tương đương mất 1,03 điểm cho VN-Index. Tiếp theo là LPB giảm 0,84%, KDH giảm 1,76%, MSB giảm 1,55%, GEX giảm 1,39%.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 24.320 tỷ đồng. Khối ngoại quay trở lại mua ròng hơn 630 tỷ đồng trong phiên hôm nay, tập trung ở các cổ phiếu như VJC, VIC, TCB, MBB…

Một số công ty chứng khoán dự báo, thị trường sẽ giữ đà hồi phục nhưng có thể rung lắc tại vùng kháng cự này.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng VN-Index có thể sẽ thử thách ngưỡng kháng cự 1.725 điểm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, dòng tiền vẫn sẽ chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và độ rộng thu hẹp nhẹ cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng khi thị trường được dẫn dắt bởi nhóm vốn hóa lớn. Ngoài ra, rủi ro ngắn hạn vẫn được đánh giá ở mức thấp, nhưng cơ hội chỉ phần lớn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và ưu tiên nắm giữ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa.

Trong khi đó, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) kỳ vọng VN-Index có thể duy trì xu hướng tăng dù có thể có nhịp điều chỉnh kỹ thuật giữa chặng, hướng đến vùng mục tiêu khoảng 1.800 điểm theo mô hình Falling Wedge.

Chứng khoán ACB (ACBS) đánh giá VN-Index sẽ tiếp tục duy trì nhịp tăng điểm và hướng đến mức kháng cự tiếp theo tại 1.750 trong thời gian tới.