Chứng khoán 1/12: Nhóm cổ phiếu "cùng họ" bứt phá, kéo VN-Index vượt 1.700 điểm

Cổ phiếu “họ Vin” gồm VIC, VHM, VPL, VRE tiếp tục là điểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay (1/12) khi đóng góp hơn 10 điểm cho VN-Index, đưa chỉ số vượt 1.700 điểm.

Kết phiên 1/12, VN-Index tăng 10,68 điểm, tương đương 0,63% lên 1.701,67 điểm. VN30-Index tăng 9,64 điểm (0,5%) đạt 1.933,56 điểm.

HNX-Index giảm 2 điểm, tương đương 0,77% xuống 257,91 điểm. UPCoM-Index tăng 0,16 điểm (0,13%) đạt 119,14 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 22.495 tỷ đồng, trong đó HOSE chiếm gần 21.042 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng hơn 120 tỷ đồng.

Rổ VN30 ghi nhận tín hiệu tích cực khi mã tăng áp đảo là 16 và 14 mã giảm. Nhóm cổ phiếu "họ Vin" tiếp tục dẫn dắt đà tăng trưởng khi đóng góp hơn 10 điểm cho VN-Index, với VIC tăng 3,65%, VHM tăng 2,72%, VPL tăng 6,95%, VRE tăng 1,9%.

Ngoài ra còn có MSN tăng 1,81%, GEE tăng 6,95%, VNM tăng 1,41%, FPT tăng 0,52%, STB tăng 0,82%, SHB tăng 1,19%. Sắc xanh cũng phủ sang một số cổ phiếu như SAB, GAS, VPB, DBC, PNJ.

Ngược lại, một số cổ phiếu gây áp lực cho thị trường như TCB giảm 1,63%, LPB giảm 1,44%, HDB giảm 1,56%. Bên cạnh đó, các cổ phiếu như SSI, ACB, KDH, MSB, CTG, TPB, EIB… cũng giao dịch kém tích cực.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) dự báo, VN-Index có thể duy trì xu hướng tăng, hướng đến vùng mục tiêu khoảng 1.800 điểm theo mô hình Falling Wedge. Điều kiện để kịch bản này xảy ra là lực bán tại vùng 1.700 điểm không gia tăng đột biến và động lực từ bên mua được giữ vững.

Theo Chứng khoán Phú Hưng (PHS), nếu sự lan tỏa tốt hơn, kỳ vọng vận động có thể giữ đà đi lên, hướng tới vùng kháng cự 1.750 điểm. Tuy nhiên, nếu sự phân hóa vẫn tiếp diễn, rủi ro điều chỉnh luôn hiện hữu. Hỗ trợ duy trì xu hướng được nâng lên quanh mốc 1.640 điểm.

Theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), chỉ số VN-Index có thể hướng đến mức kháng cự 1.725 điểm trong tuần này. Đồng thời, dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và tình trạng này có thể sẽ còn tiếp diễn trong những phiên giao dịch tới khi xu hướng tăng ở nhóm này rõ ràng hơn so với các nhóm cổ phiếu khác. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng nhẹ và vẫn duy trì trong vùng lạc quan.

Yuanta đánh giá, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, đơn vị khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và ưu tiên cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa.

Tương tự, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng đối với những mã trong xu hướng đi lên ổn định, cơ cấu danh mục ở các mã suy yếu khi gặp kháng cự. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng hạn chế mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao để tránh rủi ro điều chỉnh bất ngờ.