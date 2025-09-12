Hàng chục thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư bị truy tố do liên quan chạy án

VKSND Tối cao vừa truy tố 28 bị can gồm nhiều thẩm phán, kiểm sát viên và luật sư do liên quan hành vi hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 28 bị can trong vụ án Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại nhiều cơ quan tố tụng, trong đó có TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), cùng một số đơn vị ở Thừa Thiên Huế, Gia Lai và các cơ quan thi hành án.

Các bị can bị truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử. VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong số 28 bị can, có 10 người từng là lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án; 3 cựu kiểm sát viên; 2 chấp hành viên cơ quan thi hành án; 4 luật sư và 9 cá nhân là bị cáo, đương sự hoặc người nhà bị cáo.

28 người bị truy tố trong vụ án Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Ảnh xảy minh họa.

Cáo trạng thể hiện ông Phạm Việt Cường (cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), ông Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), ông Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh tòa Hình sự TAND Đắk Lắk) và ông Vũ Văn Tú (cựu thẩm phán TAND Đắk Lắk) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Ông Lê Phước Thạnh (cựu Kiểm sát viên cao cấp, cựu Phó viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính kinh doanh thương mại, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị truy tố tội Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, các bị can trong vụ án đã đưa, môi giới và nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng "có lợi" cho người đưa hối lộ.

Trong đó, ông Phạm Việt Cường bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới để nhận 970 triệu đồng, từ đó giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Tuy nhiên, có 2 vụ án ông Cường không thực hiện được theo yêu cầu, do đó cựu thẩm phán này đã trả lại 550 triệu đồng.

Đối với ông Lê Phước Thạnh, VKS xác định bị can này nhận hối lộ 400 triệu đồng, đồng thời môi giới hối lộ trong 2 vụ án với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng.

Ông Phạm Tấn Hoàng bị cáo buộc đã nhận 220 triệu đồng để tác động, đưa phán quyết có lợi cho người đưa tiền trong một bản án hình sự phúc thẩm và một bản án sơ thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Cựu Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk Vũ Văn Tú lần lượt bị cáo buộc nhận 315 triệu đồng và 270 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.