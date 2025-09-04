Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs

Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng 3 người khác bị đề nghị truy tố về tội Lừa dối khách hàng.

Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã kết luận điều tra vụ án Lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Bộ Công an đề nghị truy tố Lê Tuấn Linh (giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh, Quang Linh Vlogs (thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng về tội Lừa dối khách hàng.

Trước đó, tháng 12/2024, Thùy Tiên công bố hợp tác ra mắt thương hiệu kẹo rau củ cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt do Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng góp vốn thành lập.

Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân hơn 2,6 triệu lượt theo dõi, Thùy Tiên từng thông báo "cho ra mắt đứa con tinh thần", đồng thời thường xuyên xuất hiện trên các hình ảnh, video quảng cáo và livestream bán sản phẩm.

Trong buổi livestream bán sản phẩm, Quang Linh quảng cáo khẳng định “một viên kẹo bằng một đĩa rau” gây tranh cãi. Đến tháng 3, kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chuyên môn cho thấy hàm lượng chất xơ rất thấp, thành phần sorbitol (chất có trong thuốc xổ) chiếm 35% nhưng không ghi trên nhãn.

Quá trình điều tra, xác minh, làm rõ, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia Life về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm; Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Thành Công, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, cùng về tội Lừa dối khách hàng.

Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Nguyễn Thị Thái Hằng, tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, về tội Lừa dối khách hàng.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Bộ Công an.

Cơ quan điều tra xác định sản phẩm Thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies (thường gọi kẹo rau củ Kera) là sản phẩm của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty cổ phần Asia life sản xuất là "hàng giả".

Ngày 15/5, mở rộng điều tra, cơ quan công an khởi tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng 4 lãnh đạo Công ty Asia Life, về hành vi Lừa dối khách hàng và Sản xuất hàng giả.

Tính đến thời điểm khởi tố điều tra, hơn 135.000 hộp kẹo Kera đã bán ra thị trường, giúp công ty thu gần 18 tỷ đồng; trong đó riêng Thùy Tiên hưởng hoa hồng gần 7 tỷ đồng.