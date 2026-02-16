Đi chợ "chồm hổm" đẹp nhất miền Tây

Ngôi chợ rất sôi nổi hoạt động mua bán, nơi đây chỉ bán sản vật “nhà trồng được” ở miền Tây sông nước. Sự độc lạ của ngôi chợ vùng đồng bằng sông Cửu Long này bắt đầu từ chỗ không có quầy sạp, không có gian hàng bày bán như bao ngôi chợ thông thường, cũng vì thế người ta mới gọi Vị Thanh là chợ "chồm hổm".
Tại đây, người bán chỉ trải những tấm bạt nhỏ dưới nền đất, bày bán nhiều mặt hàng nông sản “của nhà trồng được”.
Ngôi chợ rộng hơn 700m2. Người buôn bán tại chợ này không phải là tiểu thương, họ hầu hết là những nông dân, hàng hóa bán tại chợ là các loại nông sản, sản vật do họ trồng hoặc nuôi được ở quê.
Nhiều người bán hàng có ruộng rẫy, tự trồng được các loại rau trái, hoa màu rồi mang đi bán. Có nhiều người trước đây từng là nông dân, nhưng sau khi có khu chợ này, họ bỏ hẳn nghề làm ruộng, chuyển sang bán hàng tại đây.
Du khách sẽ cảm nhận được sự hiếu khách của người dân khi họ không ngần ngại chia sẻ câu chuyện về sản phẩm của mình. Trước cách nói chuyện tếu táo, duyên dáng kèm giọng nói hào sảng của dân Nam bộ, bạn sẽ khó cưỡng lại lời mời mua hàng của những nông dân miệt vườn buôn bán nơi đây.
Dưới chiếc nón lá tảo tần là những gương mặt ánh lên vẻ lạc quan, yêu đời của những người phụ nữ đảm đang. Dù công việc còn nhiều vất vả, chân lấm tay bùn, thức khuya, dậy sớm nhưng những người phụ nữ này vẫn toát lên nụ cười đôn hậu mang lại cảm giác bình yên, thư thái. Làn da nâu rám nắng nhưng trẻ trung, khỏe khoắn, miệng luôn cất tiếng rao chào mời.
Điều độc đáo nữa mà du khách cảm nhận rất rõ mỗi khi đặt chân đến chợ này, đó là mọi người thoải mái mua hàng, trả giá và luôn nhận được những nụ cười thân thiện của người bán chứ không có cái xua đuổi hay lườm nguýt, “đốt phong long”!
Vào những ngày cận Tết âm lịch, không khí ở đây càng thêm náo nhiệt, rôm rả tiếng cười nói, tiếng trả giá mua bán và nhiều nụ cười, lời chúc cho nhau một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình an vui.
Chợ chồm hổm Vị Thanh gần đây đã "bổ sung" thêm nhiều gian hàng thủy sản, có nhiều loại cá đặc trưng của miền Tây sông nước. Theo kinh nghiệm người dân, muốn mua cá đồng tươi ngon thì phải đi chợ thật sớm. Ngoài các nông sản, thủy sản thì nhiều loại bánh dân gian, như: chè, xôi, bánh bò, bánh chuối... cũng được người dân bày bán ở chợ này.
Điều dễ nhận thấy nhất trong những ngày cuối năm là không khí nô nức, nhộn nhịp, tấp nập dòng người ngược xuôi; nhiều em nhỏ thì núm níu theo chân cha mẹ để mua đồ tết. Tất cả đều hội tụ làm nên phiên chợ quê náo nhiệt, đông vui hơn bao giờ hết.
Trong dòng chảy đô thị hóa, chợ “chồm hổm” vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, giản dị, như một biểu tượng của hồn quê giữa lòng phố thị. Đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi sản vật quê nhà mà còn là “bảo tàng sống” lưu giữ nét sinh hoạt truyền thống, một phần của ký ức và bản sắc người miền Tây.