Đi chợ "chồm hổm" đẹp nhất miền Tây

Ngôi chợ rất sôi nổi hoạt động mua bán, nơi đây chỉ bán sản vật “nhà trồng được” ở miền Tây sông nước. Sự độc lạ của ngôi chợ vùng đồng bằng sông Cửu Long này bắt đầu từ chỗ không có quầy sạp, không có gian hàng bày bán như bao ngôi chợ thông thường, cũng vì thế người ta mới gọi Vị Thanh là chợ "chồm hổm".

Tại đây, người bán chỉ trải những tấm bạt nhỏ dưới nền đất, bày bán nhiều mặt hàng nông sản “của nhà trồng được”.

Phiên chợ bắt đầu từ 2h rạng sáng

Ngôi chợ rộng hơn 700m2. Người buôn bán tại chợ này không phải là tiểu thương, họ hầu hết là những nông dân, hàng hóa bán tại chợ là các loại nông sản, sản vật do họ trồng hoặc nuôi được ở quê.

Khung cảnh ở chợ chồm hổm Vị Thanh luôn tấp nập người mua bán, tạo thành một nét văn hóa rất đậm chất miền Tây nam bộ.

Nhiều người bán hàng có ruộng rẫy, tự trồng được các loại rau trái, hoa màu rồi mang đi bán. Có nhiều người trước đây từng là nông dân, nhưng sau khi có khu chợ này, họ bỏ hẳn nghề làm ruộng, chuyển sang bán hàng tại đây.

Khi tham dự phiên chợ sẽ thường xuyên bắt gặp những nụ cười đôn hậu của các bà má miền Nam.

Từ khoảng 2 giờ sáng, những nẻo đường dẫn vào chợ đã nhộn nhịp bởi âm thanh xe cộ, tiếng cười nói rộn ràng. Người nông dân mang theo những sản vật nhà trồng được hoặc gom từ những hộ xung quanh để mang đến chợ bày bán, còn khách mua cũng đã có mặt.

Mặt hàng bày bán là những bó súng đồng, hẹ nước, đậu rồng, bông điên điển, so đũa hoặc mớ cá đồng vừa bắt được đêm hôm trước như cá linh, cá chạch, cá heo nước ngọt…

Những tiếng rao hàng, tiếng cười nói hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng của cuộc sống.

Du khách sẽ cảm nhận được sự hiếu khách của người dân khi họ không ngần ngại chia sẻ câu chuyện về sản phẩm của mình. Trước cách nói chuyện tếu táo, duyên dáng kèm giọng nói hào sảng của dân Nam bộ, bạn sẽ khó cưỡng lại lời mời mua hàng của những nông dân miệt vườn buôn bán nơi đây.

Bao năm nay dù thời thế đã thay đổi nhiều nhưng chợ Vị Thanh vẫn muốn giữ truyền thống như một nét phác thảo về đời sống dân dã của người Nam bộ.

Dưới chiếc nón lá tảo tần là những gương mặt ánh lên vẻ lạc quan, yêu đời của những người phụ nữ đảm đang. Dù công việc còn nhiều vất vả, chân lấm tay bùn, thức khuya, dậy sớm nhưng những người phụ nữ này vẫn toát lên nụ cười đôn hậu mang lại cảm giác bình yên, thư thái. Làn da nâu rám nắng nhưng trẻ trung, khỏe khoắn, miệng luôn cất tiếng rao chào mời.

Những nụ cười dễ bắt gặp ở chợ. "Chợ không nói thách, không đốt phong long đâu à nghen" - một người bán nói với chọc du khách.

Điều độc đáo nữa mà du khách cảm nhận rất rõ mỗi khi đặt chân đến chợ này, đó là mọi người thoải mái mua hàng, trả giá và luôn nhận được những nụ cười thân thiện của người bán chứ không có cái xua đuổi hay lườm nguýt, “đốt phong long”!

Vào những ngày cận Tết âm lịch, không khí ở đây càng thêm náo nhiệt, rôm rả tiếng cười nói, tiếng trả giá mua bán và nhiều nụ cười, lời chúc cho nhau một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình an vui.

Một người dân mang sản vật nhà trồng đến chợ.

Chợ chồm hổm Vị Thanh gần đây đã "bổ sung" thêm nhiều gian hàng thủy sản, có nhiều loại cá đặc trưng của miền Tây sông nước. Theo kinh nghiệm người dân, muốn mua cá đồng tươi ngon thì phải đi chợ thật sớm. Ngoài các nông sản, thủy sản thì nhiều loại bánh dân gian, như: chè, xôi, bánh bò, bánh chuối... cũng được người dân bày bán ở chợ này.

Một góc chợ khá thú vị khi nhìn từ trên cao.

Điều dễ nhận thấy nhất trong những ngày cuối năm là không khí nô nức, nhộn nhịp, tấp nập dòng người ngược xuôi; nhiều em nhỏ thì núm níu theo chân cha mẹ để mua đồ tết. Tất cả đều hội tụ làm nên phiên chợ quê náo nhiệt, đông vui hơn bao giờ hết.

Trong dòng chảy đô thị hóa, chợ “chồm hổm” vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, giản dị, như một biểu tượng của hồn quê giữa lòng phố thị. Đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi sản vật quê nhà mà còn là “bảo tàng sống” lưu giữ nét sinh hoạt truyền thống, một phần của ký ức và bản sắc người miền Tây.