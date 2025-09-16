Giá vàng SJC tăng 900.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC ở mức 130.000.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 132.000.000 đồng/lượng, tăng 1.600.000 đồng/lượng ở chiều mua và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC phục hồi

Cập nhật giá vàng hôm nay (16/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130.000.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 132.000.000 đồng/lượng, tăng 1.600.000 đồng/lượng ở chiều mua và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 126.000.000 – 129.000.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 1.300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên 15/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 126.200.000 – 129.200.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 126.800.000 – 129.800.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày 15/9.

Giá vàng thế giới thiết lập đỉnh mới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 15/9 giao dịch ở mức 3.679 USD/ounce, tăng so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.468 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 117.300.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14.700.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đã đạt mức kỷ lục mới 3.680 USD/ounce, được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn.

Thị trường đang dồn sự chú ý vào cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) diễn ra trong tuần này. Các nhà hoạch định chính sách được dự báo sẽ đưa ra đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 12, với mức giảm ít nhất là 25 điểm cơ bản.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các nhà chức trách đang cân bằng giữa thị trường lao động hạ nhiệt và áp lực lạm phát do thuế quan gây ra, đồng thời đối mặt với những lo ngại về tính độc lập của Fed. Các dự báo cập nhật từ FOMC cũng cho thấy khả năng có thêm một hoặc hai đợt cắt giảm lãi suất nữa trước khi kết thúc năm.

Nhà đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp, dự kiến công bố vào thứ Ba. Những số liệu này sẽ cung cấp thêm manh mối về khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Madrid, bắt đầu từ Chủ nhật, vẫn là tâm điểm chú ý. Những diễn biến từ cuộc đàm phán này tiếp tục định hình tâm lý thị trường trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn còn căng thẳng.

Giá Bitcoin tăng 0,2%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 115.476 USD/BTC, tăng 0,2% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 116.800 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 80 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.296 tỷ USD chiếm 56,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.